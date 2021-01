VM-holdets åbenmundede 100-kamps jubilar havner ofte i spotlyset

Mange husker nok Buster Oregon Mortensen, hovedpersonen i børnefilmen ’Busters Verden’ fra 1980’erne. Den lille, frække tryllekunster-dreng, som altid ender med at komme i fokus, hvad enten det er i skolen eller i hans fritidsarbejde som cykelbud. Og Buster ender selvfølgelig med på sin egen facon at løse problemerne både i skolen, på sit arbejde og derhjemme.

Håndboldlandsholdets Morten Olsen har nogle af de samme karaktertræk. Han er den eneste rendyrkede playmaker, som landstræneren har taget med til VM i Egypten, og han har det sjovt nok ofte med at havne i centrum. Med sine boldtryllekunster på banen, men også selvom han ikke er på banen. Så sker det automatisk, når man som Morten Olsen har talegaverne i orden og ikke er bange for at sige sin mening i pressen eller give udtryk for sine holdninger på Instagram. Mon ikke, at Buster Mortensen havde været et hit på de sociale medier, hvis de havde været en ting dengang i 1980’erne.