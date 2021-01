Fænomenal Axelsen er helt suveræn i endnu en stor finale

Badminton. Viktor Axelsen var helt uimodståelig i finalen i Thailand Open, da han for niende gang i træk besejrede Ng Ka Long fra Hongkong, der er nummer 8 på verdensranglusten. I Bangkok blev det 21-14, 21-14, hvilket sikrede Axelsen den anden Super 1000-turnering i træk efter han i marts vandt All England. Siden har der ikke været spillet på højeste niveau på grund af coronapandemien. Sejren, der var den første danske i turneringen og Viktor Axelsens sjette på dette niveau, indbragte 70.000 dollar (ca. 450.000 kr.). Viktor Axelsen er nu ubesejret i et helt år, og han får spiller om endnu en titel i den kommende uge, hvor der afvikles endnu en turnering i Bangkok.

Håndbold. Dagens VM-kamp mellem Kap Verde og Tyskland er aflyst, fordi Kap Verde ikke kan mønstre de påkrævede 10 spillere. Tyskland vinder dermed kampen 10-0. Kap Verde havde på grund af flere coronatilfælde kun 11 spillere med til Egypten, og da yderligere 2 testede positive måtte afrikanerne opgive at stille op til kampen. Kap Verde forbliver i turneringen, og hvis det lykkes at hente yderligere spillere ind, kan de tirsdag spille mod Uruguay om at komme videre til mellemrunden.

Basketball. James Harden fik en forrygende debut for Brooklyn Nets efter sit skifte fra Houston Rockets. Brooklyn Nets vandt 122-115 over Orlando Magic og Harden bidrog med en såkaldt triple double med 32 point, 14 assist og 12 rebounds. Harden blev den blot syvende spiller, der debuterede i en NBA-kamp med et tocifret antal i alle tre kategorier. »Jeg er bare glad for, at vi vandt kampen. Statistikkerne betyder ikke noget«, sagde Harden til AFP.

Fodbold. Kasper Schmichel spillede sin kamp nummer 400 for Leicester, da lørdagens Premier League-kamp mod Southampton blev vundet 2-0 med James Maddison og Harvey Barnes som målscorere.