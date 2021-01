Viktor Axelsen er i finalen i sin første turnering i ti måneder

Badminton. I sin første turnering siden All England-sejren i marts er Viktor Axelsen klar til finalen i Super 1000-turneringen Thailand Open efter en fremragende semifinale mod indoneseren Anthony Sinisuka Ginting. Axelsen vandt 21-19, 13-21, 21-13 i en meget vekslende kamp mellem nummer 4 og 6 på verdensranglisten. Ginting førte 19-17 i første sæt, mens det i andet sæt var Axelsen, der smed en føring på 11-7. I tredje sæt var Ginting bedst fra start og førte ligeledes 11-7 ved sidebyttet, men så gav Axelsens tålmodige spil udbytte, da han fra 11-12 vandt 9 point i træk. I søndagens finale (ca. kl. 10 dansk tid) venter Ng Ka Long fra Hongkong, der i otte forsøg aldrig har besejret Viktor Axelsen.

Efter at være blevet udraderet i første sæt og bagud 5-1 i andet sæt kom Mia Blichfeldt stærkt tilbage i sin semifinale den taiwanesiske verdensetter, Tai Tzu Ying. Blichfeldt kom foran 6-5, førte 19-15 og havde i alt fem sætbolde ved 20-16 og 21-20, men Tai Tzu Ying vandt kampen 21-8, 23-21.

Håndbold. Efter to nye coronatilfælde råder Kap Verde over blot 9 spillere til søndagens VM-gruppekamp mod Tyskland. For at kunne stille op skal et hold råde over mindst 10 spillere. Sker det ikke, vil Kap Verde blive taberdømt med 10-0. Kap Varde har på grund af yderligere coronatilfælde kun 11 spillere med til Egypten, men nye spillere skal teste negative, inden de kan indgå i truppen.