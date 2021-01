Badmintonstjerne vinder pris for årets sportspræstation

Badmintonspilleren Viktor Axelsen stod for årets største sportspræstation sidste år og modtager sportsprisen B.T. Guld.

Axelsen tager prisen for sin All England-sejr og blev valgt foran cykelrytteren Søren Kragh Andersen og 4.000-meter-holdet i banecykling, der også var nomineret til prisen.

Det er 40 danske atleter fra forskellige sportsgrene, der har stemt om årets sportspræstation. Og valget er altså faldet på Axelsen, som modtog hæderen ved prisuddelingen Sport 2020, der bliver sendt på DR1 lørdag aften.

Præstationen blev leveret tilbage i marts, mens det meste af Europa var ved at lukke ned for at bremse coronasmitten.

I Birmingham gik All England-turneringen dog videre, og under de usædvanlige omstændigheder kæmpede Axelsen sig frem til finalen.

Her stod han over for Tien Chen Chou fra Taiwan, og der var aldrig for alvor tvivl om, hvilken vej det gik. Den 26-årige fynbo tog en ganske suveræn sejr i to sæt med cifrene 21-13, 21-14.

Det var den første danske sejr i herresingle i den prestigefyldte turnering siden 1999, og det indbringer altså Viktor Axelsen B.T.’s Guldpris, der er blevet uddelt siden 1930.

Det er anden gang, Axelsen bliver udpeget til at have lavet årets største sportspræstation. Det skete også i 2017, hvor han vandt VM i herresingle.

I lørdagens kåring var han oppe imod to kandidater fra cykelsporten.

Søren Kragh Andersen var nomineret for sine bedrifter i Tour de France sidste sommer. Her brillerede han ved at vinde både 14. og 19. etape.

Den tredje kandidat, 4000-meter-holdet i banecykling, imponerede ved VM i Berlin i februar.

Kvartetten, der bestod af Rasmus Lund, Julius Johansen, Lasse Norman Hansen og Frederik Rodenberg, satte hele tre verdensrekorder på to dage, da den sikrede sig VM-guld i holdforfølgelsesløb.

