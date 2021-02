Belgisk mirakelkur for talentudviklingen i dansk fodbold ser bedre ud på formel end på banen

Det belgiske konsulentfirma Double Pass har siden 2015 givet en hjælpende hånd i talentudviklingen i dansk fodbold. På klubplan har de ydet specialiseret hjælp til at organisere ungdomsafdelingen, og på centralt plan har de været med til at udvikle den nye version af DBU’s licenssystem, som bruges til at vurdere, hvor godt klubberne klarer sig på området, og dermed også hvor stort et tilskud de skal modtage fra unionens tilskudspulje til talentudvikling.

Men i klubber fra både Superligaen, 1. og 2. division sættes der spørgsmålstegn ved, om Double Pass’ modeller rykker noget hos de unge spillere på banen, eller om det bare ser godt ud på skrift.