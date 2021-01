AGF må undvære uheldig anfører i hele 2021

Direkte sport i tv Onsdag 20. januar DR2 15.00 Håndbold: Schweiz-Island (M) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Toyota Thailand Open 15.00 Håndbold: Nordmakedonien-Slovenien (M) 18.00 Håndbold: Rusland-Egypten (M) 20.30 Håndbold: Portugal-Norge (M) TV3+ 19.00 Fodbold: Manchester C.-Aston Villa TV3 Sport 18.30 Fodbold: Schalke 04-FC Köln 20.30 Fodbold: Augsburg-Bayern München 01.30 Ishockey: Toronto-Edmonton Xee 21.15 Fodbold: Fulham-Manchester U. Eurosport 2 12.50 Freestyle: World Cup 16.50/18.40 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 15.00 Fodbold: Udinese-Atalanta 19.00 Fodbold: Getafe-Huesca 21.30 Fodbold: Villarreal-Granada 01.30 Basketball: Toronto-Miami Vis mere





Fodbold. Under AGF’s træningslejr i Skagen har anfører Niklas Backman pådraget sig en alvorlig knæskade, der holder den svenske forsvarsspiller ude af spillet i hele 2021. »Jeg kom uheldigt afsted med en forkert bevægelse under træning - uden nogen af mine holdkammerater var i nærheden. Så det er så uheldigt som det kan være og det er naturligvis en tung besked at få«, siger Niklas Backman til AGF’s hjemmeside. Backman, der har været i AGF siden 2016, har netop forlænget sin kontrakt til sommeren 2022 og erklærer sig indstillet på at kæmpe sig tilbage.

Fodbold. Den egyptiske millardærfamilie Mansour anført af brødrene Mohamed, Youssef og Yasseen har overtaget aktiemajoriteten i superligaklubben FC Nordsjællands bagvedliggende selskab, Right to Dream, fra Tom Vernon. Den i Farum baserede klub oplyser, at der over en årrække er givet tilsagn om investeringer på op til 750 millioner kroner i klubben og dens vidtfavnende aktiviteter kloden rundt. »Vi er ikke bare en familie med stor livslang og fodboldinteresse, min onkel Mostafa Kamel Mansour havde æren af at repræsentere det egyptiske landshold under VM-slutrunden i 1934, vi er også passionerede omkring at støtte samfund over hele Afrika gennem vores fonde og filantropiske aktiviteter«, siger Mohamed Mansour til fcn.dk.

Sidste sommer blev Tom Vernon eneejer af FCN. I den forbindelse oplyste klubben, at Mansour-familien via Mansour Group, der omsætter for ca. 50 milliarder kroner årligt, stillede garanti for de penge, Vernon lånte i banken. Tom Vernon forbliver medejer i Right to Dream, mens den hidtidige sportschef Jan Laursen får en ny rolle som Vernons efterfølger som bestyrelsesformand. Tillige bliver den daglige ledelse i FCN ændret, så ansvaret vil være delt mellem klubbens to nye ligestillede direktører. Mikkel Hemmersam, med ansvar for det sportslige, og Trine Hesselund Hopp Møller, med ansvar for kommercielle områder og øvrig administration.

Håndbold.

Fodbold. Joakim Mæhle var for første gang i Atalantas startopstilling i danskeropgør mod Genoa og Jens Stryger Larsen, der endte 1-1. Stryger var med i opspillet, da Genoa kom foran efter 25 sekunder på en scoring af Roberto Pereyra, men colombianeren Luis Muriel udlignede inden pausen.

Fodbold. Arsenal og Sokratis Papastathopoulos er blevet enige om at ophæve kontrakten med den 32-årige græske forsvarsspiller, der kom til i 2018 fra Borussia Dormund.

Fodbold. Efter et kort ophold hos islandske Fjölnir vender Nicklas Halse hjem til Hvidovre, hvor den 23-årige midtbanespiller med en fortid i Brøndby og FC Roskilde har skrevet kontrakt for de kommende halvanden år.

Badminton. En fjerbold i øjet satte en stopper for damedoublen Sara Thygesen og Maiken Fruergaard i 1. runde i World Tour-turneringen Thailand Open 2. Det skriver Ritzau. Sara Thygesen var – på sin 30 års fødselsdag oven i købet – uheldig med at blive ramt i venstre øje, da hun stod ved nettet, og hun var ikke i stand til at fortsætte ved stillingen 19-16 i første sæt til sydkoreanerne Kim So-yeong og Kong Hee-yong. Thygesen blev derefter tilset af en læge, mens hun klagede over et sløret syn, inden sydkoreanerne kom hen for at undskylde.

Foto: Jens Dresling Sara Thygesen var ude for et bizart uheld i Bangkok.

Sara Thygesen var ude for et bizart uheld i Bangkok. Foto: Jens Dresling

Også Mia Blichfeldt var uheldig og måtte trække sig fra mødet med Line Kjærsfeldt, da hun pådrog sig en skade i låret under opvarmningen. Damedoublen Amalie Magelund og Freja Ravn gik videre i Thailand Open 2 i to sæt mod en thailandsk duo, mens mixeddoublen Alexandre Bøje og Mads Christiansen tabte i tre sæt til et thailandsk makkerpar. I herresingle vandt Viktor Axelsen i 1. runde mod canadiske Jason Anthony Ho-Shue 21-9, 21-8 og skal nu møde en 19-årige thailænder.

Golf. Den amerikanske stjerne Justin Thomas vil gå i terapi for at blive et bedre menneske. Det siger han i kølvandet på den skandale, han var ophavsmand til, da han under en turnering på Hawaii tidligere i denne måned brugte ordet ‘faggot’ – bøsse. Ordet fløj ud af Justin Thomas’ mund, da han havde misset et putt. »Det er normalt ikke et ord, jeg bruger, men lige pludselig var det der, og nu skal jeg finde ud af hvorfor«, siger Thomas ifølge AP. 27-årige Thomas, der har en majorsejr på sit cv, er også blevet ramt på pengepungen af sagen. Hans sponsor gennem adskillige år, tøjfirmaet Ralph Lauren, har stoppet samarbejdet.

Tennis. Clara Tauson fortsætter sin fremmarch ved ITF-turneringen i Fujairah i De Forenede Arabiske Emirater. Her besejrede den danske teenager Na-Lae Han fra Sydkorea i 2. runde med 6-2, 6-0. Også Holger Rune gik onsdag fra banen som vinder. I Bressuire i Frankrig sejrede han i 1. runde mod den finaleseedede franskmand Geoffrey Blancaneaux med 7-5, 6-3.

Tennis. Kasakhiske Yulia Putintseva er ifølge Ritzau plaget af mus på det hotel i Melbourne, hvor hun har været karantæneisoleret på op til Australian Open, der efter planen skal begynde 8. februar. Putintseva har filmet en af musene, der hopper ud af et skab. Hun har lagt videoen på Twitter. »Der er faktisk en del af dem. Ikke kun en på mit værelse nu«, skriver Putintseva, der fik lov til at skifte værelse tidligere i denne uge, men det hjalp ikke.

På Instagram har hun desuden klaget over manglende luft på værelset, da vinduet tilsyneladende ikke kunne åbnes. Yulia Putintseva er en af 70 spillere og andre personer, der skal være isoleret, fordi der er fundet positive coronatilfælde blandt passagererne på tre fly, der er ankommet til Australien. Yulia Putintseva er nummer 28 på ranglisten og har tjent over 30 millioner kroner i karrieren.

Tennis. Smittetallet stiger op til Australian Open, mens der hersker forvirring om de egentlige tal. Yderligere to spillere, der befinder sig i hotelkarantæne i Australien, er blevet testet positive for coronavirus, oplyser australske myndigheder onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Håndbold. Med fem mål på en halvleg fik Magnus Bramming vist sig flot frem i sin VM-debut i storsejren mod Argentina tirsdag aften, efter at han var blevet hasteindkaldt fra Danmark. Men trods succesen risikerer han når som helst at ryge ud af holdet igen, hvis den coronapositive Emil Jakobsen bliver klar igen. »Det er jo meget specielt. Men først og fremmest er jeg jo stolt over at være med. Jeg fik en halvleg og føler, at jeg gjorde mit. Hvis Emil bliver klar, og jeg bliver skiftet ud, tager jeg det i stiv arm«, siger Magnus Bramming ifølge Ritzau.

Emil Jakobsens seneste pcr-test viste ’svagt positiv’, hvilket betyder, at han fortsat ikke har grønt lys til at komme tilbage i truppen. Den forrige test var ellers negativ, men reglerne fra Det Internationale Håndbold kræver to negative test med 48 timers mellemrum, så Magnus Bramming er nok også med mod Qatar torsdag.

Håndbold. Ribe-Esbjergs ligahold for mænd får til sommer tilgang af den to meter høje og over 100 kilo tunge back Jesper Lindgren fra Fredericia. Han har fået en toårig kontrakt.

Skisport. VM i de nordiske discipliner fra 23. februar til 7. marts vil blive afviklet uden tilskuere på stadion og omkring løjperne i tyske Oberstdorf. Det meddeler arrangøren efter samråd med de lokale myndigheder i delstaten Bayern.

Fodbold. Chelsea tabte i aftes 2-0 i Premier League på udebane til Leicester, der er nyt tophold. Og Chelsea-manager Frank Lampard, der er en klublegende hos de blå fra London, frygter efter nederlaget – det femte i de seneste otte kampe – for sit job. »Allerede for et stykke tid siden, blev mit job væsentligt mere intenst, fordi forventningerne til denne her klub altid er virkelig høje«, siger Lampard ifølge AP og tilføjer: »Da jeg besluttede mig for at blive manager, så accepterede jeg også, at der er ting i det her job, man ikke er herre over«. Chelsea har haft 15 managers, siden russeren Roman Abramovich overtog klubben i 2003. Lampard spillede selv under ti af dem, men risikerer nu at blive en del af statistikken over fyrede Chelsea-chefer. Chelsea er nr. 8 i Premier League med 29 point for 19 kampe.

Overblik: Resultater og stillinger

Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix Frank Lampard har købt en del rigtig dyre spillere i denne sæson, men kan ikke få holdet til at fungere optimalt.

Frank Lampard har købt en del rigtig dyre spillere i denne sæson, men kan ikke få holdet til at fungere optimalt. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Olympisk. Keith Mills, der var viceformand for den organisation, som stod for planlægningen af OL i London, siger ifølge BBC, at han ville begynde at planlægge en aflysning af Tokyo-OL – hvis det altså var ham, der stod med ansvaret. Mills ser det som usandsynligt, at legene i juli og august kommer til at finde sted på grund af pandemien. »Hvis jeg var arrangør af OL i Tokyo, og det er jeg heldigvis ikke, så ville jeg begynde at planlægge en aflysning«, siger Mills og tilføjer: »Jeg er sikker på, at de har planer om en aflysning. Men jeg tror, at de vil vente til allersidste øjeblik, hvis nu situationen skulle forbedre sig drastisk, og hvis vaccineudrulningen tager fart«.

Ishockey. Med en scoring i overtiden sikrede Nikolaj Ehlers natten til onsdag dansk tid sit hold, Winnipeg Jets, en 4-3-sejr over Ottawa Senators i NHL. Ehlers scoring faldt to minutter og 20 sekunder inde i overtiden. Dermed har Jets fået en fin indledning på sæsonen med to sejre efter tre kampe. Frans Nielsen og Detroit Red Wings sejrede 3-2 hjemme over Columbus Blue Jackets med Oliver Bjorkstrand i truppen. Frans Nielsen havde en stav med i Red Wings’ scoring til 2-1. I Pittsburgh måtte Lars Eller og Washington Capitals se sig slået i overtiden, da Pittsburgh Penguins på hjemmebane sikrede sig en 5-4-sejr.

Golf. Ikonet Tiger Woods har fået foretaget endnu en rygoperation. Det oplyser han på sociale medier. Operationens formål var at fjerne et fragment af en diskus, som klemte en nerve, skriver han på Twitter. Woods giver ikke nogen konkret dato for, hvornår han regner med at vende tilbage.