Chelseas ikoniske manager føler sig presset efter endnu et nederlag

Fodbold. Chelsea tabte i aftes 2-0 i Premier League på udebane til Leicester, der er nyt tophold. Og Chelsea-manager Frank Lampard, der er en klublegende hos de blå fra London, frygter efter nederlaget – det femte i de seneste otte kampe – for sit job. »Allerede for et stykke tid siden, blev mit job væsentligt mere intenst, fordi forventningerne til denne her klub altid er virkelig høje«, siger Lampard ifølge AP og tilføjer: »Da jeg besluttede mig for at blive manager, så accepterede jeg også, at der er ting i det her job, man ikke er herre over«. Chelsea er nr. 8 i Premier League med 29 point for 19 kampe.

Olympisk. Keith Mills, der var viceformand for den organisation, som stod for planlægningen af OL i London, siger ifølge BBC, at han ville begynde at planlægge en aflysning af Tokyo-OL – hvis det altså var ham, der stod med ansvaret. Mills ser det som usandsynligt, at legene i juli og august kommer til at finde sted på grund af pandemien. »Hvis jeg var arrangør af OL i Tokyo, og det er jeg heldigvis ikke, så ville jeg begynde at planlægge en aflysning«, siger Mills og tilføjer: »Jeg er sikker på, at de har planer om en aflysning. Men jeg tror, at de vil vente til allersidste øjeblik, hvis nu situationen skulle forbedre sig drastisk, og hvis vaccineudrulningen tager fart«.

Direkte sport i tv Onsdag 20. januar TV 2 Sport 6.00 Badminton: Toyota Thailand Open TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester C.-Aston Villa TV3 Sport 18.30 Fodbold: Schalke 04-FC Köln 20.30 Fodbold: Augsburg-Bayern München 1.05 Ishockey: Toronto-Edmonton Xee 21.00 Fodbold: Fulham-Manchester U. Eurosport 2 12.50 Freestyle: World Cup 16.50/18.40 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 15.00 Fodbold: Udinese-Atalanta 19.00 Fodbold: Getafe-Huesca 21.30 Fodbold: Villarreal-Granada 1.30 Basketball: Toronto-Miami Vis mere

Håndbold. Med fem mål på en halvleg fik Magnus Bramming vist sig flot frem i sin VM-debut i storsejren mod Argentina tirsdag aften, efter at han var blevet hasteindkaldt fra Danmark. Men trods succesen risikerer han når som helst at ryge ud af holdet igen. Onsdag forventer holdet svar på Emil Jakobsens seneste coronatest, og hvis den er negativ, er der pludselig en venstrefløj for meget i den danske trup. »Det er jo meget specielt. Men først og fremmest er jeg jo stolt over at være med. Jeg fik en halvleg og føler, at jeg gjorde mit. Hvis Emil bliver klar, og jeg bliver skiftet ud, tager jeg det i stiv arm«, siger Magnus Bramming ifølge Ritzau.

Tennis. Smittetallet stiger op til Australian Open, mens der hersker forvirring om de egentlige tal. Yderligere to spillere, der befinder sig i hotelkarantæne i Australien, er blevet testet positive for coronavirus oplyser australske myndigheder onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ishockey. Med en scoring i overtiden sikrede Nikolaj Ehlers natten til onsdag dansk tid sit hold, Winnipeg Jets, en 4-3-sejr over Ottawa Senators i NHL. Ehlers scoring faldt to minutter og 20 sekunder inde i overtiden. Dermed har Jets fået en fin indledning på sæsonen med to sejre efter tre kampe. Frans Nielsen og Detroit Red Wings sejrede 3-2 hjemme over Columbus Blue Jackets med Oliver Bjorkstrand i truppen. Frans Nielsen havde en stav med i Red Wings’ scoring til 2-1. I Pittsburgh måtte Lars Eller og Washington Capitals se sig slået i overtiden, da Pittsburgh Penguins på hjemmebane sikrede sig en 5-4-sejr.

Golf. Ikonet Tiger Woods har fået foretaget endnu en rygoperation. Det oplyser han på sociale medier. Operationens formål var at fjerne et fragment af en diskus, som klemte en nerve, skriver han på Twitter. Woods giver ikke nogen konkret dato for, hvornår han regner med at vende tilbage.