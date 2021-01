Før mellemrunden: Prøv at spørge de andre VM-favoritter, om det har været nemt

Du gode Farao for et VM-gruppespil, vi har fået i doktor Moustafas Egypten.

Verdens bedste håndboldspillere blandet med en pandemi og almindelige absurditeter som nogle katte i hallerne. Ja, den med kattene er god nok.

Det har med andre ord allerede været et håndbold-VM, som disse er bedst og værst. Den absolut mest triste sag er naturligvis, hvordan Uruguay nu står i VM’s mellemrunde efter to lussinger fra Tyskland og Ungarn og en skrivebordssejr over Kap Verde, som ikke kunne stille hold på grund af coronasmitte i truppen.

Mellemrunden 3 kampe, du bare SKAL se Onsdag 20.30: Portugal-Norge (TV2 Sport) Det ligner en direkte duel om en kvartfinaleplads. Norges forhåndsfavoritter har kniven for struben før mødet med de charmerende portugisere. Torsdag 20.30: Spanien-Tyskland (TV2 Sport) To traditionsrige håndboldstormagter i duel. Tyskland er afbudsramt, og Spanien har ikke imponeret i gruppespillet. Et af holdene kan misse kvartfinalen. Søndag 18.00: Slovenien-Egypten (TV2 Sport) Sidste spillerunde i mellemrunden. Dette kan blive den altafgørende kamp for VM-værterne om en plads i kvartfinalen. Vis mere

Men den uheldige Uruguay-sag og scenerne fra Danmarks gruppe D, hvor de rød-hvide nærmest sovende har taget modstanderne til Gidsel, er faktisk enkeltstående. Danmark er det eneste hold, der uden modstand har spadseret gennem gruppespillet. Prøv og spørg de andre VM-favoritter, om det har været nemt. Det har det ikke, skulle jeg hilse og sige på spansk, kroatisk, fransk og slovensk.

Japan styrer mod OL

Men når Brasilien spiller uafgjort med Spanien, og når Japan ligeledes tager point fra Kroatien, er det så et udtryk for, at vi skal til at tage to tidligere håndbold-lilleputter alvorligt?

Eller skyldes det, at EM-finalisterne fra i fjor ikke har fundet melodien?

Det er nok en blanding.

For Japans vedkommende gælder det, at de med den islandske succestræner Dagur Sigurdsson ved roret styrer håndboldskibet mod OL hjemme i Tokyo. Akkurat som USA’s yderst omtalte satsning frem mod OL i Los Angeles i 2028. Ligeledes er Brasiliens flotte præstationer mod Spanien og Tunesien ved dette mesterskab frugter fra deres arbejde op til OL i Rio.

De letbenede japanere har bygget på fysikken, så de rent faktisk kan være med på den internationale scene, men de jublede stadig, som havde de vundet VM, da de besejrede upåagtede Angola med ét mål i sidste gruppekamp og spillede sig i mellemrunden. Konklusionen må være, at de nye og ikke-europæiske håndboldlande godt kan levere en overraskelse i ny og næ, men når medaljerne skal uddeles, bliver det de sædvanligt mistænkte, som vi skal spejde efter.

VM-værterne fra Egypten er fortsat det eneste ikke-europæiske bud på en medaljetager, men egypterne har ligesom størstedelen af medaljekandidaterne heller ikke overbevist i gruppespillet.

De sluttede med et nederlag til Sverige, der har modtaget afbud fra så mange spillere, at de nærmest kunne stille et bedre landshold, hvis de kun måtte vælge spillere, der ikke er med i Egypten. Det decimerede svenske landshold er sammen med Portugal, Polen, Ungarn og det russiske håndboldforbunds hold de mest positive historier fra gruppespillet.

Mange overså Frankrig

Og på den måde kommer vi let og elegant videre til alle de forhåndsfavoritter, som snarere har været på krykker op gennem Rundetårn end på en elegant strøgtur under dette gruppespil:

Vi har allerede været omkring sidste års EM-finalister. Spaniens gennemsnitsalder er på vej i himmelhøjde, og europamestrene har tydelige vanskeligheder, når deres stærke defensiv ikke giver de fornødne kontramål. Og Kroatiens EM-sølvvindere har det ligeledes svært i offensiven, hvor både Igor Karacic og Luka Cendric er savnet.

Heller ikke Slovenien har leveret op til deres EM-niveau, som for et år siden gav dem en overraskende semifinaleplads. Landstræner Ljubomir Vranjes råder over et arsenal af teknisk højtbegavede bagspillere, men russiske og hviderussiske forsvar har kynisk lukket de vævre slovenere ned. Sloveniens dueller med Sverige og Egypten bliver nogle af de allermest interessante i mellemrunden, og det er ikke utænkeligt, at to af de tre hold er færdige før kvartfinalerne.

Og så til Norge, som før slutrunden blev regnet som den store VM-favorit af flere eksperter. Sander Sagosen og landsmændene blev i åbningskampen knockoutet af Frankrig, og netop Norges største stjerne har måttet spille mange minutter allerede i den indledende gruppe. Smid bare portvinen på køl til, når Norge i aften møder Portugal i hvad, der ligner en direkte duel om en kvartfinaleplads sammen med Frankrig.

For de gode gamle ’Les Experts’ er tilbage med et nyt, yngre hold, og de begrænsede forventninger har øjensynligt passet dem godt. De var ikke blandt de 7 hold, som vi her på Politiken havde skrevet op som VMs favoritter, men nu står de med fire point i mellemrunden. Franskmændene havde et forfærdeligt EM og en ligeså forfærdelig VM-optakt, men stammen på holdet består altså af spillere fra Barcelona og så Kentin Mahé fra Veszprem, der har været en sand fornøjelse at følge.

Der kom dog et skår i de franske medaljeforhåbninger, da Andy Schmid og Schweiz pressede dem til det yderste i gruppespillets sidste kamp. Dermed skrev Frankrig sig selv på listen over håndboldstormagterne, der har svinget ved dette mesterskab.

Kun Danmark kan åbenbart gå på Nilen.

Russisk overraskelse

Gruppespillets overraskelse: Det russiske håndboldforbunds hold. På grund af systematisk doping må Rusland ikke stille op ved Verdensmesterskaber, men så er det jo godt, at IHF bare kan invitere det russiske håndboldforbunds hold med identiske spillere, som bare bærer det russiske flag på undertrøjen i stedet. Og vi, som troede, at russerne blot var endnu længere fra 90’ernes storhed, end de har været i det seneste årti, er blevet overrasket. Flotte præstationer mod Hviderusland og Slovenien sender dem i mellemrunden med tre point og fine muligheder for at spille sig i kvartfinalen.

Gruppespillets skuffelse: Spanien. Det er som sådan endt lykkeligt nok for Spanien, der tager tre point med over i deres mellemrunde, men på banen har europamestrene slet ikke fundet takterne fra sidste års slutrunde. Spanierne skuffede med uafgjort i præmieren mod Brasilien og fik med hiv og sving hevet en etmålssejr hjem mod et ungt polsk landshold. For at afværge katastrofen var Spanien pisket til sejr mod Tunesien i sidste gruppekamp.