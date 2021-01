Klasse: Omstridt fransk stjerne scorer de vigtige mål for Manchester United

Fodbold. Manchester United fortsætter sin stærke form i toppen af Premier League. Sent onsdag aften blev det til sejr på 2-1 i udekampen mod bundholdet Fulham, der gav fuld spilletid til sin danske anfører Joachim Andersen. Dermed ligger Manchester United igen nr. 1, efter at duksepladsen det seneste døgn har været udlånt til først Leicester og siden Manchester City. United var bagud 0-1, men kom godt tilbage. Og manager Ole Gunnar Solskjær kan glæde sig over, at Paul Pogba igen blev matchvinder. Den franske stjerne, der har haft det svært i klubben og menes på vej væk, var senest afgørende for otte dage siden.

United-spillerne blev taget på sengen og kom bagud allerede i det femte minut. Andre-Frank Zambo Anguissa sendte en bold i dybden, og mens United-forsvaret forventede en offsidekendelse, strøg Ademola Lookman afsted og udplacerede David De Gea. Det skulle favoritten lige sunde sig over, men da først United begyndt at dominere opgøret, slap holdet aldrig taget.

Målmageren Cristiano Ronaldo på arbejde. Mod Napoli i den italienske Super Cup scorer han her til 1-0 og sender dermed Juventus på sejrskurs. Endnu en rekord er portugiserens. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fodbold. Juventus-angriberen Cristiano Ronaldo bliver af flere hyldet som den spiller, der har scoret flest mål nogensinde, efter at han onsdag aften scorede sit mål nummer 760, da Juventus slog Napoli 2-0 i den italienske Super Cup. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har dog ikke nogen officiel opgørelse. Men ifølge flere medier og fodboldhistorikere overhalede Ronaldo med sin scoring tjekkiske Josef Bican, der var aktiv fra 1931 til 1955. Tjekken scorede ifølge flere medier 759 officielle mål. »Den fantastiske Cristiano Ronaldo har scoret sit mål nummer 760 i aften og overhaler dermed Josef Bican som fodboldhistoriens største målscorer. Sikke en bedrift«, skriver den tidligere engelske landsholdsangriber Gary Lineker på Twitter. Nogle opgørelser viser dog, at både Bican og brasilianerne Pelé og Romário scorede over 1.000 mål i løbet af deres karriere. De tal indeholder dog bl.a. mål scoret i trænings- og opvisningskampe.

Badminton. Det danske håb Rasmus Gemke er ude af World Tour-turneringen Thailand Open, og det er gode nyheder for hans ven Anders Antonsen. I anden runde tabte Gemke natten til torsdag dansk tid til indiske Sameer Verma med de klare cifre 12-21, 9-21. Dermed bliver det Anders Antonsen, der kommer med i sæsonfinalen næste uge, som også spilles i Bangkok. De to aarhusianere var i Thailand Open i en direkte duel om at komme længst i turneringen og følge med Viktor Axelsen i sæsonfinalen, BWF World Tour Finals. Kun to spillere fra samme forbund kan deltage i turneringen, som tæller de otte højst placerede spillere på BWF World Tour-ranglisten. Sæsonfinalen afvikles 27.-31. januar.

Tennis. Den serbiske verdensetter Novak Djokovic slår igen efter hård kritik af både andre spillere og ham selv op til Australian Open. I alt 1.200 tennisspillere, trænere og andre involverede er den seneste uge blevet fløjet ind til turneringen og sat i to ugers hotelkarantæne i Australien, hvilket har skabt politisk uenighed om det rigtige i at gennemføre turneringen under en coronapandemi. En række spillere har kritiseret karantæneforholdene, og især har en liste med krav fra Djokovic vakt vrede. »Der har været en generel opfattelse af, at spillere, heriblandt mig selv, er utaknemmelige, svage og selviske på grund af en følelse af ubehag i karantæneperioden«, skriver han i et længere opslag på sociale medier. »Jeg er meget ked af, at vi er nået hertil, for jeg ved, hvor taknemmelige mange er«, lyder det videre fra Djokovic.

Fodbold. Alcoyano fra den tredjebedste række i Spanien leverede onsdag aften lidt af en pokalsensation mod mægtige Real Madrid. Selv med en mand i overtal lykkedes det ikke Real Madrid at gå videre fra mødet med Alcoyano, som hjemme vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Højst overraskende er Alcoyano derfor klar til ottendedelsfinalerne i Copa del Rey. Godt nok stillede Real-træner Zinedine Zidane op med en stribe reserver, men der var alligevel nogle velkendte navne med fra start i blamagen. Real-cheftræner Zinedine Zidane forsøger at tage resultatet med ro. »Der vil altid blive snakket, når vi taber«, siger Zidane til den spanske sportsavis Marca. »Jeg forholder mig i ro. Jeg tror, at spillerne ønskede at vinde, da de var på banen. Vi må se, hvad der sker de næste dage«.