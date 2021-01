OL-aflysning kan bremse danske eliteatleters karriere

Lone Hansen, der er direktør for eliteidrætsorganisationen Team Danmark, sukker, når samtalen drejer sig om de mørke skyer over den kommende sommers OL i Tokyo. Ikke mindst fordi legene egentlig skulle have været afviklet i 2020.

»En aflysning vil næsten være en uoverstigelig belastning for de atleter, der allerede har haft deres karriere sat på standby et helt år. Mange af dem har for eksempel næsten ingen konkurrenceindtægter«, siger Lone Hansen.

»Der er rigtig meget på spil i den nuværende situation under pandemien. Der skal skaffes penge til eliten, og atleterne er hårdt presset af hele tiden at skulle være parat. De arbejder med formkurver frem mod specifikke konkurrencer, der så bliver aflyst, hvorefter de skal restituere og så se frem mod næste mulige konkurrence«.

»Så længe OL blinker forude, har atleterne noget at arbejde for, men der bliver trukket hårdt på både atleter, trænere og familier. Bliver dette OL aflyst – for det bliver ikke udskudt igen – så kan det være svært at se, hvordan idrætseliten vil være stillet i Danmark«.

I sommeren 2020 lykkedes det via private og regeringen at skaffe ekstra midler til at støtte de atleter, der troede, de skulle have optrådt ved OL på det planlagte tidspunkt, men som var villige til at satse et år til for at få deres drømme opfyldt.