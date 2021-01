Danmarks Idrætsforbund: OL bliver afviklet, men ingen ved, hvordan det vil ske

Hos Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de japanske arrangører i Tokyo arbejdes der fortsat frem mod afvikling af OL den kommende sommer, men der er endnu ikke truffet endelige beslutninger om, hvordan sikkerheden under en coronapandemi skal håndteres, når det drejer sig om f.eks. tilskuere, atleternes ophold og de mange nødvendige redskaber.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbunds (DIF) administrerende direktør, Morten Mølholm, der fredag holdt videomøde med bl.a. IOC. Her fik han også vished for, at japanerne i samarbejde med IOC er i fuld gang med udarbejdelse af fremgangsmåder, når det gælder testprocedure, vacciner og selve boblen under legene.

»Selv om OL er stort, og der kommer 10.000-11.000 atleter til Tokyo, så er jeg ikke specielt bekymret for, om man kan skabe trygge rammer for atleterne. Det er mere tilskuerdelen, der er problematisk. Hvor mange skal lukkes ind i landet, og hvordan skal det ske i forhold til vacciner. Det er urealistisk at tro, at verdens befolkning kan være vaccineret før OL-starten, og vores største bekymring er nok, at en lang række lande formentlig stadig vil være langt bagud med hensyn til vaccineudrulningen«, siger Morten Mølholm.

»Jeg ved, at der ikke bliver noget krav til, at alle atleter skal være vaccineret, for der tages også hensyn til, at nogle mennesker ikke ønsker at blive vaccineret. Men arrangørerne er især bekymrede for atleter fra de afrikanske lande, der mangler vacciner, og der arbejdes i øjeblikket på, om man kan finde en metode til at få vaccineret afrikanske atleter før legene«.