Mistanke om fusk med coronatests for at komme i afrikansk Champions League

Det er mærkeligt, men jeg tror, de var bange for at tabe. De ville simpelthen ikke spille kampen«.

Telefonforbindelsen fra Accra er skrattende, men budskabet fra David Obeng, kommunikationschef i Ghanas største fodboldklub, Asante Kotoko, er ikke til at misforstå: Ghaneserne føler sig snydt i den afrikanske version af Champions League.

CAF Champions League Gruppespil

Al Ahly vandt 27. november den seneste udgave af den afrikanske Champions League med 2-1 på sejrsmål af Mohamed ’Afsha’ Magdy ti minutter før tid i den rent egyptiske finale mod Zamalek. Begge klubber er også kvalificeret til denne sæsons gruppespil, der har 12. februar som dato for første spillerunde. Gruppe A AS Vita Club, DR Congo Simba SC, Tanzania Al Ahly, Egypten Al-Merreikh, Sudan Gruppe B Mamelodi Sundowns FC, Sydafrika Al Hilal Omdurman, Sudan TP Mazembe, DR Congo CR Belouizdad, Algeriet Gruppe C Horoya AC, Guinea Atletico Petroleos Lounda, Angola Wydad Casablanca, Marokko Kaizer Chiefs, Sydafrika Gruppe D El Zamalek, Egypten MC Alger, Algeriet Esperance, Tunesien Teungueth FC, Senegal

Vis mere

Asante Kotoko havde på eget græs tabt det første opgør mod Sudans nationale mestre, Al Hilal, med 1-0, men var alligevel optimistiske forud for returkampen, der skulle sikre den ghanesiske hovedstadsklub adgang til gruppespillet.

På kampdagen var Asante Kotoko-truppen ved at forlade hotellet og sætte kurs mod Al-Hilal Stadium, da begivenhederne tog en uventet drejning. David Obeng fortæller:

»Mindre end to timer før kampstart ankom en official fra Al Hilal til vores hotel. Han var rasende og ville ikke have, at vi kørte til kampen. Med sig bragte han resultaterne af vores coronatests, hvilket var meget mærkeligt, for testresultaterne er en privatsag og skulle efter planen udleveres af laboratoriet«.

Hele syv af Asante Kotokos spillere var ifølge modstandernes oplysninger testet positive for covid-19. Det overraskede ghaneserne, som alle var testet negative dagen forinden. Der var derudover noget mistænkeligt ved testsvarene, fortsætter David Obeng:

»De positive tests var skrevet i brevformat. Vi har aldrig set sådanne testresultater før. Derimod var de negative helt anderledes og udfærdiget som en laboratorierapport«.

Asante Kotoko besluttede sig efter længere tids diskussion med den vrede sudaneser alligevel at begive sig ud i Khartoums tætte trafik og køre mod stadion. Her udviklede situation sig hurtigt til det værre:

»Vi havde indleveret en trupliste på 22 spillere til CAF (Det Afrikanske Fodboldforbund, red.). 22 minus 7 giver 15 spillere, som er minimumskravet fra CAF, hvis man skal kunne afvikle en kamp. Men testsvarene på en af vores spillere manglede. Det var der simpelthen ikke, så vi havde kun 14 negative spillere«.

Den manglende coronatest tilhørte Kwame Frimpong. Den 24-årige midtbanespiller var ekstra ulykkelig, da hans testsvar efter en halv times venten endnu ikke var dukket op, og kampen måtte aflyses. Asante Kotoko kunne ganske enkelt ikke stille hold, og således måtte ghaneserne vinke farvel til den attraktive klubturnering helt uden at få græs under støvlerne.

Vi har skrevet vores klage (...) Vi gør det ikke for os selv. Vi gør det for Afrika David Obeng, kommunikationschef i Asante Kotoko

Asante Kotoko indsendte øjeblikkeligt en skriftlig klage til CAF. Dagen efter opsøgte David Obeng og resten af truppen et nyt testcenter i Sudans hovedstad for at få klarhed over de besynderlige testresultater:

»Dagen efter blev alle vores spillere og officials testet på Khartoum Military Hospital. Alle tests var negative«.

Siden har tilsvarende scenarier gentaget sig overalt på kontinentet.

I Rwanda nåede de ugandiske mestre fra KCCA aldrig i kamp, da holdet efter de obligatoriske coronatests blot havde 13 spillere til rådighed og altså 2 for lidt i forhold til reglerne. Da mange af klubberne af økonomiske hensyn rejser med et minimum af spillere, kan en lille håndfuld positive coronatests hurtigt vælte korthuset.

I Tanzania måtte nigerianske Plateau FC undvære sine to bedste offensivspillere i dysten mod storklubben Simba SC, da nigerianerne fem minutter før kampstart fik overleveret nyheden om, at spillerne var coronapositive.

Hvad der i første omgang kan tolkes som usportslige handlinger fra skruppelløse og sejrstørstige fodboldklubber, bør sættes ind i en større kontekst.

55 bud på coronahåndtering

Afrikas 55 lande håndterer coronavirus på 55 forskellige måder. Mens der i skrivende stund er indført 30 dages streng lockdown i Zimbabwe, har Tanzanias præsident, John Magufuli, for længst erklæret coronavirussen besejret, og der er derfor ikke skyggen af restriktioner i det store sydøstafrikanske land.

Det var derfor ikke videre overraskende, at opgøret mellem tanzaniske Simba SC og Zimbabwes mesterhold, FC Platinum, udløste en coronakonflikt af de større.

Ligesom det var tilfældet for Asante Kotoko i Sudan, fik FC Platinum ikke udleveret sine testresultater af lokalt sundhedspersonale, men i stedet af modstanderholdets ansatte, som to timer inden kampstart kunne fortælle, at fem af zimbabwernes dygtigste spillere var coronapositive. Gæsterne spillede kampen – som de tabte 4-0 – i protest.

Men det stoppede ikke her.

Dagen efter nederlaget opsøgte FC Platinum et privat testcenter i Dar es Salaam for at undersøge, om holdets spillere nu også var ramt af den smitsomme virus, men igen formåede Simba-delegerede at opsnappe testresultaterne, som viste samme resultat. De positive tests forhindrede gæsterne i at flyve tilbage til Zimbabwe som planlagt, og først ni dage efter opgøret forlod de sidste FC Platinum-spillere Tanzania.

Politiken har talt med FC Platinums medieansvarlige, Chido Chizondo:

»Vi kan ikke ændre, hvad der skete i Tanzania, men vi vil kæmpe for, at andre klubber ikke møder tilsvarende udfordringer. Det er svære tider, men af kærlighed til fodbolden bønfalder vi afrikanere over hele kontinentet om at overholde fairplayreglerne«.

Med bøvlet infrastruktur og store rejseomkostninger er det ikke unormalt, at den rejsende klub ankommer dagen før – eller i enkelte tilfælde på selve kampdagen. Klubberne har således ikke tid til at følge CAF’s anbefalinger om at foretage to PRC-tests. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere spillere er testet falsk positive, hvilket en opfølgende coronatest – før kampstart, vel at mærke – havde kunnet opklare.

Hvis rejser på kontinentet tidligere har været forbundet med stort besvær, har coronapandemien kun forværret vilkårene for Afrika rejsende fodboldklubber: aflyste flyafgange, konstant skiftende indrejserestriktioner og dyre coronatests er blot noget af det, klubberne må tumle med. I Ghanas internationale lufthavn er prisen for en obligatorisk coronatest ved ankomst 150 dollars (cirka 900 kr.).

Og læg så dertil, at Afrika er et kolossalt kontinent. Den congolesiske storklub TP Mazembe, som groft sagt er placeret midt på kontinentet, skal i det kommende gruppespil i Champions League tilbagelægge mere end 21.000 kilometer for at spille tre udekampe. Til sammenligning rejste de danske mestre fra FC Midtjylland en smule mindre end 5.000 kilometer i hele sidste sæsons europæiske udgave af turneringen.

Af kærlighed til fodbolden bønfalder vi afrikanere over hele kontinentet om at overholde fairplayreglerne Chido Chizondo, medieansvarlig i FC Platinum

CAF’s insisteren på at fortsætte sine turneringer midt i en global sundhedskrise har ikke været uden omkostninger. Bare i kvalifikationsfasen er 12 kampe blevet aflyst, og mange frygter nu, at gruppespillet i Champions League ikke bliver afgjort på banen, men at coronarelaterede spørgsmål vil hobe sig op og stjæle overskrifterne: Hvordan kommer vi ind i landet? Er testresultaterne troværdige? Kan vi stille hold?

Forbundets testenhed mangler

Pilen peger i den grad på CAF. Forbundets manglende implementering af en selvstændig testenhed medfører, at værtsklubberne selv er ansvarlige for at coronateste de gæstende spillere, hvilket danner grundlag for rynkede øjenbryn, allerede inden spillerne har fået stukket en vandpind i svælget.

CAF forsøgte ellers at handle proaktivt, da man i slutningen af december uddannede 60 såkaldte Corona Match Officials, som nu sørger for, at Fifa’s internationale covid-19-kampprotokoller bliver overholdt. Samtidig certificerer forbundet i samarbejde med værtsklubberne en række testcentre, som de gæstende klubber frit kan vælge imellem, når de skal have deres spillere testet.

I det store billede har forbundets coronaindsats dog været utilstrækkelig, og som reaktion på de mange uheldige sager ændrede CAF’s eksekutivkomité 15. januar reglerne, så klubberne nu blot skal registrere 11 coronanegative spillere for at kunne påbegynde en kamp.

Ændringen er i bedste fald symptombehandling fra CAF’s side. Ifølge Usher Komugisha, som dækker afrikansk fodbold for den sydafrikanske tv-gigant SuperSport, har Afrikas øverste fodboldmyndighed ikke de nødvendige ressourcer til at stable en uafhængig testenhed på benene:

»CAF har gjort alt, hvad der står i deres magt. De kan ikke bære et laboratorium ind i hvert eneste land, hvor en Champions League-kamp bliver spillet. Det ville være latterligt, hvis man troede det«.

Det er for nemt udelukkende at skyde skylden på forbundet, mener Usher Komugisha. Klubberne bærer en stor del af ansvaret for de mange kontroverser:

»Vi kan ikke rigtig bekræfte de her anklager, der kommer fra klubberne. Når en spiller testes positiv, må vi respektere, hvad lægefaglige folk siger. Læger kan miste deres autorisation, hvis de tager del i disse fodboldrivaliserende julelege. Jeg tror ærlig talt ikke på, at der er læger, der er klar til at miste deres karriere af den årsag«.

CAF – som ikke har reageret på flere henvendelser om at bidrage til denne artikel – har de seneste år været under heftig beskydning.

I november blev forbundets daværende præsident, Ahmad Ahmad, bortvist af Fifa i en femårig periode efter adskillige beskyldninger om magtmisbrug og korruption. CAF-præsidenten har siden anket dommen til CAS, sportens øverste domstol. Et kommende præsidentvalg er øverst på agendaen i forbundet, men først må man håndtere de verserende coronasager, påpeger SuperSports fodboldekspert, uden dog at komme med et specifikt løsningsforslag.

En stor del af uroen i afrikansk fodbold ligger i den grundlæggende mangel på tillid, som afrikanere – særligt den yngr, urbane befolkning – har til myndighederne. Det fortæller Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, og sammenligner de betvivlede coronatests med afrikanske præsidentvalg, hvor valgresultater på forhånd benægtes af oppositionen:

»I forvejen oplever mange nogle myndigheder, som kun kommer med noget negativt. Nu bliver der så iværksat initiativer fra myndigheder, man ikke stoler på. Hvorfor skulle de lige pludselig komme med noget godt? Fodboldspillet kommer på den måde til at ligne alt andet i samfundet«.

Smittetal og muterede coronavarianter diskuteres flittigt i vestlige medier, men mange afrikanere anskuer covid-19 fra et noget andet udgangspunktet, forklarer lektoren:

»Vi ser jo i vores del af verden corona som en sundhedskrise. Det er ikke den måde, man ser det på i de fleste afrikanske lande. Her er det en governance-krise«.

I telefonen fra Ghana reflekterer David Obeng over, hvad de mange coronakonflikter i afrikansk fodbold er udtryk for:

»Det her siger en del om afrikansk fodbold. Der er et strukturelt problem med måden, vi organiserer os på. Som et kontinent er vi ikke pragmatiske. CAF skulle have udvist troværdighed, og hvis de virkelig var seriøse og determinerede, havde de gjort det«.

David Obeng og Asante Kotoko venter ligesom resten af Afrika på en fodboldfremtid uden korruptionsanklager og mistillid:

»Vi har skrevet vores klage (over den aflyste kamp mod Al Hilal, red.) og nu venter vi på, at CAF gør det eneste rigtige. Vi gør det ikke for os selv. Vi gør det for Afrika«.