Topatleter mister pusten efter corona: Danske forskere ser udøvere være »ramt i længere tid« og »ret hårdt påvirket«

Typisk er idrættens eliteudøvere nogle af de sundeste danskere. De har styr på kosten, de er i god form, de er fysisk stærke. Derfor kan det være svært at forestille sig nogen være meget bedre rustet til at komme sig efter en omgang coronavirus.

Men efter at have undersøgt 100 ramte topatleter fra Danmark kan forskere konstatere, at en god del har fået eftervirkninger af sygdommen. Også eftervirkninger så alvorlige, at de påvirker atleternes mulighed for at toppræstere i en periode.

»Vi mangler endnu at gøre alle data op, men det ser ud til, at cirka 10 procent har fået nedsat lungefunktion, mens ganske få har haft påvirket hjertet. Samtidig beretter de ramte atleter, at det tager dem lang tid at komme op på normalt niveau igen«, siger Hanne Rasmussen, overlæge ved Sportskardiologisk Klinik under Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.