Superligaen genstarter, men det bliver uden tilskuere den første måned

Fodbold. Trods forlængelsen af de nuværende corona-restriktioner genstarter Superligaen efter planen i den kommende uge, men den første måned bliver uden tilskuere, meddeler Danmarks Idræts-Forbund i forlængelse af dagens pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S). Professionel idræt er fremdeles undtaget fra restriktionerne, men forbuddet mod tilskuere er forlænget frem til og med 28. februar.

Tennis. 2. runde blev endestationen for 18-årige Clara Tauson i ITF-turneringen i Andrezieux-Boutheon i Frankrig. 8.-seedede Tauson, der er nummer 152 på verdensranglisten, tabte en tæt kamp til nr. 168, den 22-årige rumæner Jacqueline Adina Cristian, med 2-6, 7-6 (7-4) 6-4.

Foto: Lars Poulsen Da Sønderjyske sidste år vandt pokalfinalen over AaB jublede den tidligere AGF-træner Glen Riddesholm sammen med den kommende AGF-sportschef Hans Jørgen Haysen.

Fodbold. Efter FC København snuppede Peter Christiansen fra AGF som sportschef, har AGF fundet en ny i SønderjyskE. 1. marts tiltræder Hans Jørgen Haysen som sportschef i Aarhus efter at have været tilknyttet klubben i Haderslev siden 2014. Med den 45-årige Haysen som sportschef har SønderjyskE vundet DM-sølv i 2016 og pokalfinalen i 2020. »Vi har været igennem en længere proces, hvor vi fra starten har fokuseret på at finde en sportschef, der har et stort kendskab til og solid erfaring med Superligaen. Det lever Hans Jørgen Haysen til fulde op til, og den dialog, vi har haft, har været med til at forstærke, at han er det rigtige match for AGF - både i forhold til værdier og kemi. Han er hårdtarbejdende, han vil vinde, og han har et godt blik for helheden«, siger Jacob Nielsen til AGF’s hjemmeside.

Golf. Med en første runde i 69 slag (4 birdies, 1 bogey) er Jeff Winther på 17.-pladsen som bedste dansker i Dubai Desert Classic, der føres af af sydafrikaneren Richard Sterne med en 64’er. Søren Kjeldsen, Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen indledte alle med en parrunde i 72 slag, mens Thomas Bjørn brugte 74 slag i første runde af European Tour-turneringen, som han vandt i 2001 efter at have spillet alle fire runder i selskab med Tiger Woods.

Håndbold. Mikkel Hansen scorede 10 mål mod Egypten i den ultradramatiske VM-kvartfinale, men storskyttens præstation vil blive husket for noget helt andet. Mikkel Hansen så rødt få sekunder før afslutningen af den første omgang af den dobbelte forlængede spilletid. Brøleren var skyld i, at stjernespilleren nu er i søvnunderskud. »Jeg har haft svært ved at sove. Jeg tænker, at I kan regne ud hvorfor. Det har været en lang nat«, siger Mikkel Hansen på et pressemøde torsdag formiddag. »Jeg var nogenlunde klar over, at der var fem-seks sekunder tilbage. Jeg vidste, at vi havde lov til at spille tre afleveringer, så jeg troede faktisk ikke, at der var risiko for, at dommerne ville fløjte«. Derefter var det nogle barske minutter på sidelinjen, fortæller Mikkel Hansen. »Mentalt var det hårdt at sætte sig ud, fordi kampen egentlig var ovre, og jeg så lavede sådan en fejl«, siger Mikkel Hansen, der ude på sidelinjen senere fik selskab af en udvist egypter og derfra kunne se sine landsmænd hive sejren i land på straffekast. Nu venter Spanien i VM-semifinalen fredag kl. 20.30.

Badminton. Viktor Axelsen og Anders Antonsen er klar til semifinalerne ved sæsonfinalen World Tour Finals i Bangkok i Thailand. Selv om det i perioder i det tre kvarter lange opgør så besværligt ud for Anders Antonsen mod Ng Ka Long fra Hongkong, lykkedes det danskeren at vinde i to sæt med 21-19, 21-16. Fredag skal han spille om gruppesejren mod taiwanske Wang Tzu-wei, som også er sikker på at gå videre. Viktor Axelsen var noget mere suveræn og sprudlende i den anden indledende gruppe, da han besejrede Lee Zii Jia fra Malaysia på bare 31 minutter med 21-15, 21-4. Axelsen møder fredag Chou Tien Chen fra Taiwan i sidste indledende kamp, og vinder begge danskere, er de i hver deres semifinale – og med udsigt til en ren dansk finalekamp om 750.000 kroner.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Viktor Axelsen er ustoppelig ovre i Thailand, hvor han har vundet de to seneste turneringer og i semifinalen i endnu en.

Fodbold. Manchester Uniteds sensationelle nederlag onsdag aften til bundproppen i Premier League, Sheffield United, medførte ikke kun de obligatoriske hug i pressen. To af klubbens mørkhudede spillere, Axel Tuanzebe og Anthony Martial, modtog efterfølgende racistiske beskeder via deres Instagram-konti. Manchester United bander de »anonyme tankeløse idioter« langt væk, fremgår det af en meddelelse, hvor klubben beder Instagram og andre sociale medier om at tage ansvar: »Vi opfordrer sociale medieplatforme og myndighederne til at øge deres indsats mod den slags opførsel«.

Fodbold. Christian Eriksen og de øvrige spillere i Inter har tilsyneladende ikke fået løn udbetalt et stykke tid. Milano-avisen Sole 24 Ore skriver således, at klubben har udeståender med spillerne for både juli, august samt november og december. Det er coronakrisen, der er skyld i miseren – og ikke kun i Inter. Sammenslutningen af europæiske klubber, European Club Association (ECA), vurderer, at pandemien kan koste deres 360 medlemsklubber op til 50 milliarder kroner. ECA-boss Andrea Agnelli fortalte onsdag på et virtuelt News Tank Football-seminar, at klubber kan få brug for indsprøjtninger på op til 40 milliarder kroner over de kommende to år for at overleve. Også revisionsselskabet Deloittes Football Money League-rapport peger i en dyster retning. Deloitte vurderede tirsdag, at Europas 20 mest indtjenende klubber kan miste over til 14 milliarder kroner under pandemien. De 20 topklubbers indtægter faldt med over 8 milliarder kroner i sæsonen 2019/2020.

Håndbold. 24-årige Laura Damgaard, der var med ved EM i december, stopper i Viborg efter denne sæson. Playmakeren giver i en pressemeddelelse udtryk for, at hun mener, hun som spiller kan udvikle sig bedre i en anden klub end Viborg.

Fodbold. U21-landsholdet skal i kvalifikationen frem mod EM i Rumænien i 2023 møde Belgien, Tyrkiet, Skotland og Kasakhstan. I kvalifikationen må der kun deltage spillere, der er født 1. januar 2000 eller senere.

Skiskydning. En uafhængig rapport retter alvorlige anklager mod Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU) og den tidligere norske præsident Anders Besseberg samt tidligere generalsekretær Nicole Resch, der trådte tilbage fra deres poster i 2018. »Efter en dybdegående undersøgelse konkluderer ERC, at både hr. Besseberg og frøken Resch skal forklare sig i sager om brud på IBU’s regler, baseret på at de tilsyneladende har beskyttet russiske interesser - især i en antidoping-sammenhæng - uden god grund«, skriver IBU på sin hjemmeside. Bessebergs advokat, Norbert Wess, siger ifølge Ritzau til norske NRK, at en politiefterforskning er i gang samt at der ingen tiltaler er fremsat.

Direkte sport i tv Torsdag 28. januar TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 5.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 16.00 Fodbold: Bilbao-Barcelona (k) 21.00 Fodbold: Ajax-Willem II 1.05 Ishockey: Washington-NY Islanders Xee 21.00 Fodbold: Tottenham-Liverpool Eurosport 1 10.25/14.55/19.55 Snooker: German Masters Eurosport 2 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 1.00 Basketball: Miami-LA Clippers 3.30 Basketball: Houston-Portland Vis mere

Fodbold. Manager Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kom ned på jorden igen efter flere måneders optur i Premier League, hvor holdet i aftes med 1-2 til bundproppen Sheffield United og dermed ikke fik tilbageerobret førstepladsen. »Jeg er skuffet over, at vi ikke kunne ramme højderne fra de seneste måneder. Det er meget skuffende, at vi ikke kunne finde en løsning på deres meget kompakte blok og gode defensiv«, siger Solskjær ifølge Ritzau. »Den lille gnist, skarpheden - vi havde ikke den ekstra kreativitet, fantasi og den X-faktor, vi har haft. Sket er sket. Vi ser på resultatet, bliver enige om, at det ikke er godt nok, og arbejder videre«, siger Solskjær, der lørdag sender sine tropper i kamp mod Arsenal.

Håndbold. Forsvarskæmpen Henrik Mølgaard var en af fire danskere, ser scorede i den ultradramatiske straffekastkonkurrence mod Egypten i VM-kvartfinalen. Mølgaard kan oplevelsen med to gange forlænget spilletid og straffekast for et vigtigt punkt i udviklingen af et landshold, der har oplevet stor udskiftning op imod VM. »Vi har lært, at vi er det mesterskabshold, vi gerne vil være. Der er noget substans, selv om der er mange nye med«. »Der er nogle unge, der har fået nogle rigtig store roller, og det har de heldigvis brede nok skuldre til at bære«, siger Henrik Møllgaard til Ritzau. Semifinalen mod Spanien spilles fredag k. 20.30.

Olympisk. En konkurrence i kunstsvømning, der skulle have været det første prøvearrangement op til sommerens OL i Tokyo, er grundet et coronarelateret rejseforbud blevet udskudt med to måneder. Det bekræfter de japanske OL-arrangører og Det Internationale Svømmeforbund (Fina) ifølge Ritzau torsdag. Udskydelsen puster til meldingerne om, hvorvidt et OL til sommer stadig er realistisk coronasituationen taget i betragtning, men den japanske regering og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) holder indtil videre fast i, at OL vil blive afviklet.