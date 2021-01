»Én af de største gysere i VM-historien«: Håndboldnationer måber over dansk VM-drama

»Én af de største gysere i VM-historien«, konstaterer svenske Aftonbladet efter kvartfinalen mellem Danmark og Egypten.

Det danske herrelandshold kunne onsdag aften kalde sig semifinalister i VM i håndbold efter et mildt sagt sindsoprivende opgør mod værterne fra Egypten. Og dramaet er ikke gået ubemærket hen i de andre VM-deltagende nationer.

Især Mikkel Hansens røde kort i den ordinære spilletids døende sekunder, da den 33-årige venstre back ikke lagde bolden med det samme, da dommeren dømte nøl, vakte opmærksomhed. Det gav nemlig samtidig Egypten et straffekast og en ekstraordinær mulighed for at tiltvinge sig forlænget spilletid. En mulighed, som Egypten ikke glippede.

»En frygtelig fejltagelse af Mikkel Hansen. Jeg synes, det er en skam. Især for Mikkel selvfølgelig«, sagde den norske håndboldekspert på TV3, Kristian Kjelling, som også nåede at udbryde »det er helt Texas« – et norsk slang for »sindssygt« – før Mikkel Hansen kastede sig selv ud af den højdramatiske kvartfinale.

»Helt korrekt af dommerne«, erklærede Claes Hellgren på svenske TV6 og kaldte Egypten »heroiske gode« for deres indsats.