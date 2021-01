End ikke den vanvittige OL-finale i 2004 kan måle sig med alle tiders største drama i Kairo

Lasse Svan var kold som en brøndgravers røv, som det hed i et ældgammelt udtryk, hvis oprindelse fortager sig i fortidens glemsel.

Men han havde også prøvet det før, den 37-årige fløjspiller. To gange endda, og begge gange havde han været med til at vinde straffekast-afgørelser med sine klubhold, fortalte Lasse Svan i et tv-interview, efter han havde sikret den danske sejr i VM-kvartfinalen over Egypten med det afgørende straffekast til 39-38.

Ellers er det en usædvanlig afgørelse på en håndboldkamp, når det ender i en straffekastkonkurrence, som det var tilfældet onsdag i Kairo.

I VM-sammenhæng er det ikke sket siden 2015, da et par inferiøre placeringskampe om henholdsvis 17.- og 23.-pladsen skulle afgøres efter to gange forlænget spilletid, men når det handler om knockout-kampe på vej mod medaljerne, er det ikke sket ved et VM for mænd siden 1995.