Her er de tre farligste svenskere i VM-finalen

Det er spilleren over dem alle på det svenske landshold. Han trådte ind på den helt store scene, da Sverige vandt EM-sølv i 2018, og playmakeren har siden været styrmanden i det svenske angrebsspil.

Ved denne slutrunde er Jim Gottfridsson både på og uden for banen den klippe, som hans unge og mindre rutinerede holdkammerater læner sig opad, og under de svenske timeouts er det altid ham der dirigerer tropperne. Jim Gottfridsson er en fighter af guds nåde, og det er naturligt for Flensburg-Handewitt-spilleren at gå forrest. Det er sjældent set, at en spiller har så stor betydning for et hold, som Jim Gottfridsson har for det svenske landshold.

Simon Jeppsson om Jim Gottfridsson: »Han er absolut Sveriges vigtigste spiller. Han er motoren i angrebsspillet og kontraspillet. Det er ham, som styrer, hvad der skal ske. Han står bag en stor del af Sveriges mål, og han er en af de klogeste spillere, som jeg nogensinde har spillet sammen med«.

Den nu 27-årige fløjspiller fra Flensburg-Handewitt brød igennem i 2014, da han scorede på det afgørende straffekast i straffekastkonkurrencen i Champions League-semifinalen mod Barcelona. I dag er Hampus Wanne måske verdens bedste venstre fløj.