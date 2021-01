Dansk VM-sejr forvandler Øresundsbroen til et kæmpe rødt/hvidt flag

»Stort tillykke til verdensmestrene fra Danmark«.

Sådan lyder indledningen på tweetet fra Øresundsbroen, efter at Danmark har vundet VM i håndbold ved at slå landet for den anden ende af broen med 26-24.

»Øresundsbroen fejrer det flotte resultat med at lyse broen op i danske farver frem til midnat«, slutter tweetet.

Eller næsten slutter.

De sidste ord er #DetSomBinderOsSammen.

Det er ikke første gang, at Øresundsbroen lyser op i anderledes farver, der skal markere en særlig begivenhed.

Men sidste år fik broen installeret ny belysning, og det er det, som har givet mulighed for, at man søndag kunne lyse broen op med danske og svenske farver, skriver Ritzau. Det nye lys på broen er nemlig mere dynamisk, fortæller kommunikationsansvarlig for Øresundsbroen John Alexander Sahlin, som har været overrasket over, hvor mange der har reageret på belysningen.

»Vi har lagt billeder op på de sociale medier af, hvordan det ser ud, og der har vi været overvældet over, hvor mange der har reageret. Mange mennesker kommenterer og delt vores opslag«, siger han til Ritzau.

»Også efter kampen har mange reageret, så det er helt sikkert noget, der har engageret mange mennesker«.