Liverpool i krise: »Gutterne kan aflevere fra A til B, men i dag lod det ikke til at være tilfældet«

Fodbold. Liverpools forsvarende engelske mestre tabte onsdag aften på hjemmebane til upåagtede Brighton med 0-1. Liverpool-manager Jürgen Klopp forklarer det andet hjemmebanenederlag på bare to uger med ’mental træthed’. »Vi var oppe mod en rigtig god modstander. Mentalt så vi ikke friske ud. De fortjente at vinde«, siger Klopp. »Vi ønskede at spille bedre og mere overbevisende. Vi mistede for mange bolde i lovende situationer«, siger Klopp og tilføjer: »Jeg ved, at gutterne kan aflevere fra A til B, men i dag lod det ikke til at være tilfældet«.

Fodbold. Yussuf Poulsen scorede de to sidste mål, da RB Leipzig spillede sig frem til kvartfinalerne i den tyske pokalturnering med en sejr på 4-0 over Bochum.

Olympisk. Det er ikke kun coronapandemien, der skaber panderynker hos de japanske OL-værter. Chefen for Japans OL-organisationskomité, Yoshiro Mori, har på et pressemøde torsdag undskyldt, at han har fremsat ’upassende’ kommentarer om kvindelige bestyrelsesmedlemmer. »Hvis vi øger antallet af kvinder i bestyrelsen, så er vi nødt til at være sikre på, at deres taletid bliver delvist begrænset. De har svært ved at stoppe, og det er irriterende«, sagde Mori på et møde ifølge avisen Asahi, hvilket har ført til krav om, at 83-årige Mori går af. »Hans kommentarer er i direkte strid med den olympiske ånd, som tager afstand fra forskelsbehandling og opfordrer til venskab, solidaritet og retfærdighed«, tweeter en ledende oppositionspolitiker, Renho Saito.

Fodbold. Få dage efter skiftet fra Manchester United brillerede midtbanespilleren Jesse Lingard med to mål for West Ham i 3-1-sejren ude over Aston Villa. West Ham-manager David Moyes mener, at Lingard i den form kan genvinde sin plads i den engelske landsholdstrup. »Jesse er stadig ved at vænne sig til os, ligesom at vi stadig er ved at vænne os til ham. Vi er meget begejstrede, eftersom at han virkelig gjorde en forskel. Hvis han fortsætter på den måde, varer det ikke længe, før han er tilbage i England-truppen«, siger David Moyes ifølge Ritzau til BT Sport.

Cykling. Michael Valgren fik onsdag en rigtig skidt start på 2021-sæsonen og sin tid som rytter hos EF Education-Nippo. Den danske cykelprofil styrtede således kort før målstregen på 1. etape af det franske løb Etoile de Besseges - Valgrens første løb i år - og brækkede to fingre. Det oplyser den danske sportschef på holdet, Matti Breschel, til TV2 Sporten.

Fodbold. Southamptons unge midtbanespiller Alexandre Jankewitz, der blev udvist efter få minutter af tirsdagens Premier League-kamp mod Manchester United, har været udsat for racisme på sociale medier. Det oplyser den sydengelske klub, som derfor har kontaktet politiet. De anmeldte racistiske skældsord mod den 19-årige schweizer, som er sort, kommer i kølvandet på, at Southampton tabte 0-9 til Manchester United tirsdag aften.

Fodbold. Det endte 0-0, da Napoli og Atalanta onsdag aften mødtes i den første af to semifinaler i den italienske pokalturnering, Coppa Italia. Dermed er det helt åbent inden returopgøret næste onsdag i Bergamo. Den samlede vinder skal møde enten Juventus eller Inter i pokalfinalen. Joakim Mæhle spillede hele kampen onsdag for Atalanta.