Træner vil holde godt øje med sin komet efter vildt VM

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: GOG-TTH Holstebro (m) TV 2 Sport 14.30 Cykling: Étoile de Bessèges , 4. etape 19.00 Basketball: NY Knicks-Portland TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U.-Everton TV3 Sport 13.00 Håndbold: Herning-Ikast-Vaci (k) 16.00 Håndbold: Bukarest-Esbjerg (k) 18.30 Fodbold: Gladbach-FC Köln 21.05 Ishockey: St. Louis-Colorado 1.05 Ishockey: Toronto-Vancouver TV3 Max 13.30 Fodbold: Aston Villa-Arsenal 16.00 Fodbold: Newcastle-Southampton 18.30 Fodbold: Fulham-West Ham 20.30 Håndbold: P. Szeged-Paris SG (m) Xee 15.30 Fodbold: Schalke 04-RB Leipzig Eurosport 1 11.25 Alpint: World Cup 13.00 Langrend: World Cup 14.20 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker – Shoot out 3.00 Tennis: ATP World Tour (m) Eurosport 2 10.45 Tennis: ATP World Tour (m) 13.45 Billard: Snooker – Shoot out 18.45 Atletik: Perche elite tour 21.00 Golf: Phoenix Open TV 2 Sport X 16.15 Fodbold: Huesca-Real Madrid 18.00 Fodbold: Juventus-Roma 21.00 Fodbold: Sevilla-Getafe 23.00 Basketball: Sacramento-Denver

Vis mere

Håndbold. Når GOG i dag møder TTH Holstebro, er fynboernes træner Nicolej Krickau meget opmærksom på kometen Mathias Gidsel, der efter en vild januar med VM-guld og udtagelse til turneringens allstar-hold er tilbage i hjemlige omgivelser. »Det bliver en rigtig svær balance nu mellem at fastholde det momentum, han har, som jo giver selvtillid, og al den anerkendelse han får fra både medier, men også håndbold-Danmark. Den skal han selvfølgelig lukrere på, og det skal vi også i GOG. Men for den samlede gruppe (VM-guldvinderne i GOG, red.) kommer der også en regning, og det gør der også for Gidsel – både fysisk, men især selvfølgelig mentalt«, siger Nicolej Krickau til TV 2 SPORT. Han vil gøre meget ud af at forklare VM-stjernen, at det også er okay at lave 2 mål.

Håndbold. Efter to år i Viborg skifter stregspilleren Majbritt Toft Hansen efter denne sæson til ambitiøse Horsens. Toft Hansen var i december en del af den danske EM-trup, og hun følger i fodsporene på landsholdsspillerne Laura Damgaard og Stine Bodholt, der ligeledes stiller op for Horsens i den nye sæson.

Tennis. Når Australian Open starter på mandag, jagter Serena Williams sin 24. grand slam-titel. Den vil i givet fald bringe hende på på siden af Margaret Court som den mest vindende på kvindesiden, men 39-årige Williams føler presset for den historiske sejr, og det hun gjort siden 2017, hvor det i netop Australien blev til titel nr. 23. »Det er helt klart et pres på mine skuldre, og det figurer i mit hoved. Jeg tror, det er godt, at jeg har det i tankerne. Det er jeg vant til nu«, siger Williams til AFP.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) planlægger at udvide Champions League fra 32 til 36 hold fra 2024. De fire ekstra pladser skal ifølge planerne ikke være en del af kvalifikationen, men i stedet være fire billetter direkte til gruppespillet og de mange sikrede millioner, der medfølger. Men ganske som forventet er Europas store ligaer og mindre ligaer ikke enige om, hvem der bør have de fire ekstra pladser til den lukrative turnering. De mindre ligaer vil have større chance for at komme med i gruppespillet og få del i den store økonomisk kage, mens de store ligaer mener, at de bør have ekstra pladser, fordi de har niveauet til at være med. Uefa har lagt op til, at den franske liga skal have en af de fire ekstra pladser, mens de tre øvrige ville blive tildelt efter Uefas klubkoefficientliste.

Cykling. Tre ryttere fra Bora-Hansgrohe er testet positive for coronavirus, heriblandt den tidligere tredobbelte verdensmester Peter Sagan. Det oplyser holdet lørdag. De to øvrige er Sagans bror, Juraj Sagan, og Erik Baska. Ifølge holdets læge har alle tre kun milde symptomer indtil videre og er selvisoleret i deres respektive hjem.

Fodbold. Hollywood-skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney kan formentlig snart kalde sig ejere af Wrexham AFC. De nuværende ejere af den walisiske klub oplyser fredag ifølge Ritzau, at det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority, har godkendt overtagelsen. I næste uge skulle de sidste formaliteter falde på plads.

Fodbold. Inter overtog fredag førstepladsen i den italienske Serie A med en sejr over Fiorentina. På udebane i Firenze vandt Inter med 2-0 over efter scoringer fra Nicolo Barella og Ivan Perisic. Selv om Inter-træner Antonio Conte på det seneste har udtalt, at han ser muligheder for at bruge Christian Eriksen som playmaker, så sad den danske midtbanespiller på bænken i hele kampen.

Fodbold. Bayern München er fortsat på kurs mod klubbens 9. mesterskab i træk. Fredag aften vandt Champions League-vinderne 1-0 ude over Hertha Berlin. Inden lørdagens kampe i Bundesligaen har Bayern et forspring på 10 point til nærmeste forfølger.

Ishockey. Frederikshavn White Hawks leverede fredag en overraskelse på udebane mod lokalrivalen Aalborg Pirates. Med en 4-3-sejr efter overtid og straffeslag fik frederikshavnerne gjort en ende på en kedelig stime i landets bedste ishockeyrække. Inden kampen havde gæsterne tabt de seneste fem kampe.

Fodbold. Norske Sandefjord har sikret sig den danske målmand Frederik Due. Den 28-årige keeper med en fortid i HB Køge og Randers FC har skrevet en kontrakt for resten af året. Due har senest spillet i amerikanske Orange County.