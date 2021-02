»Fuck you mr. Besseberg«: Skandaliseret nordmand udstiller et af idrættens helt store problemer

Sebastian Samuelsson brugte bare fire ord. Til gengæld var de så klare og kraftfulde, at ingen kunne være i tvivl om, hvad den unge svenske skiskytte mente om den skandale, der rullede ind over hans elskede sport som en lavine:

»Fuck you, mr. Besseberg«.

Det var det. Ordene ytrede han 28. januar på Twitter, og den uvetydige utilfredshed var rettet direkte mod norske Anders Besseberg – præsident for Den Internationale Skiskydningsunion (IBU) i mere end 25 år frem til 2018, da sneskreddet tog fart. Dengang trådte han tilbage, efter at norsk og østrigsk politi havde foretaget razziaer mod forbundets hovedkvarter i Salzburg og hans hjemmekontor i Norge. Mistanken var klar: Havde skiskytternes mangeårige hersker ladet sig bestikke af Rusland for at dække over russisk doping?

Det var den sag, der nåede sit foreløbige klimaks sidst i januar og fik Sebastian Samuelsson til at taste sin vrede ud i den digitale verden. I mere end et år havde en ekstern arbejdsgruppe gransket 70.000 dokumenter og talt med cirka 60 vidner for at undersøge, om Besseberg havde forbrudt sig mod IBU’s regler, og konklusionen i den fremlagte rapport var tydelig:

»Den endelige rapport (...) identificerer, hvad arbejdsgruppen ser som beviser på systematisk korrupt og uetisk adfærd i den absolutte top af IBU gennem et årti (2008 til 2018) og mere af en præsident, som hverken virker til have nogen etiske værdier eller en oprigtig interesse i at beskytte sporten mod snyd«.