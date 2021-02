Sportsblik: Derfor er den amerikanske burger-sport ikke på OL-programmet

Jeg ved ikke, hvordan I har det derude, men for mig, der ser den meget tv-dækkede elitesport som stærke vitaminpiller her i helvedestiden, var det en glædelig nyhed, da det tidligere på ugen blev annonceret, at de olympiske sommerlege i Tokyo gennemføres.

Dels er det et kærkomment ’modstandssignal’ – vi giver ikke op, vi kæmper for normaliteten – dels var det et befriende signal til de sportsfolk, der hist og pist i forskellige bobler kæmper for deres olympiske deltagelse.

Jeg har læst, at folkestemningen er ved at vende ude i Japan. Hvor der for nogle måneder siden var en indædt modstand mod en gennemførelse af legene, har japanerne nu fået et lidt mere optimistisk syn på OL. Modstanden er stadig betragtelig, ja, befolkningen er ikke ellevild, nej, men der blæser nu mildere vinde i meningsmålingerne. Og tak for det.

Ja, det er nemt at sidde her i Danmark og mene, at ’selvfølgelig’ skal legene i Tokyo gennemføres. Det er ikke os, der skal frygte, hvad 10.000 tilrejsende sportsfolk kan tage med sig ind i landet, men mon ikke, coronakontrollen vil være mere end gigantisk i Tokyo? Jeg tror det. Og håber det – for jeg mener, at verden har brug for dette globale, optimistiske trompetstød.

OG SÅ ER SÆSONENS amerikanske mester i football fundet.