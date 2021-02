Rekorder: 34-årige Schöne er den ældste, og kenyaner er den hurtigste

Direkte sport i tv Søndag 14. februar TV 2 Sport 13.30 Cykling: Tour de La Provence, 4. eta. 19.00 Basketball: Washington-Boston 4.00 Basketball: Denver-LA Lakers TV3+ 20.00 Fodbold: OB-AGF TV3 Sport 7.35 Langrend: Pro Tour 14.00 Fodbold: Vejle-FC Nordsjælland 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-AC Horsens 21.05 Ishockey: Pittsburgh-Washington 1.05 Ishockey: Vegas-Colorado TV3 Max 12.00 Håndbold: Zvenigorod-Herning-Ikast (k) 14.00 Håndbold: Team Esbjerg-Bietigheim (k) 16.00 Håndbold: Dortmund-Odense (k) 18.00 Fodbold: Wolfsburg-Gladbach 20.00 Motorsport: Nascar Cup Series Xee 13.00 Fodbold: Southampton-Wolves 15.00 Fodbold: West Bromwich-Man. United 17.30 Fodbold: Arsenal-Leeds 20.00 Fodbold: Everton-Fulham Canal 9 16.00 Fodbold: Lyngby-Brøndby Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.20 Skiskydning: VM 16.10 Skihop: World Cup 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 9.00 Tennis: Australian Open 10.50 Alpint: VM, styrtløb (m) 14.00 Fodbold: AaB-Randers FC 16.45 Cykling: Clasica de Alméria 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 10.55 Alpint: VM, styrtløb (m) 13.00 Skiskydning: VM, jagtstart (m) 15.15 Skiskydning: VM, jagtstart (k) 16.10 Fodbold: Real Madrid-Valencia 18.25 Fodbold: Levante-Osasuna 20.35 Fodbold: Inter-Lazio Vis mere

Fodbold. I en alder af 34 år blev Lasse Schöne alle tiders tredjeældste debuterende markspiller i Eredivisie, og han formåede ydermere som den ældste debutant at score, men Heerenveen tabte ikke deto mindre 3-1 til AZ Alkmaar. Lasse Schönes lange udlandskarriere startede i Heerenveen, men han fik aldrig debut på førsteholdet, inden han som 18-årige skiftede til De Graafschap i den næstbedste hollandske række.

Tennis. Den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, er for 12. gang klar til kvartfinalerne ved det nu tilskuerløse Australian Open efter en næsten tre timer lang kamp mod canadieren Miloa Raonic, der blev besejret 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. Efter at have elimineret Nick Kyrgios sluttede turneringen derimod for den 3.-seedede østriger, Dominic Thiem, der blev besejret af 18.-seedede Grigor Dimitrov med 6-4, 6-4, 6-0.

Mændenes kvartfinaler:

Novak Djokovic (1), Serbien - Alexander Zverev (6), Tyskland.

Grigor Dimitrov (18), Bulgarien - Aslan Karatsev (kval.), Rusland

Manglende ottendedelsfinaler

Andrej Rublev (7), Rusland - Casper Ruud (24), Norge

Michael MacDonald, USA - Daniil Medvedev (4), Rusland

Stefanos Tsitsipas (5), Grækenland - Matteo Berrettini (9), Italien

Rafal Nadal (2), Spanien - Fabio Fognini (16), Italien

Tennis. Den forventede Australian Open-semifinale mellem Serena Willams og Naomi Osaka var i flere omgange i fare, men begge favoritter er klar til kvartfinalerne. Osaka overlevede to matchbolde ved 3-5 i tredje sæt, inden hun havde nedkæmpet sidste års spanske finalist Garbine Murugurz med 4-6, 6-4, 7-5. 39-årige Serena Williams vandt 6-4, 2-6, 6-4 over den 7.-seedede hviderusser Aryna Sabalenka. »Partierne var så tætte, at det kunne være gået begge veje«, erkendte Serena Williams i interviewet på banen.

Kvindernes kvartfinaler

Naomi Osaka (3), Japan - Hsieh Su-wei, Taiwan.

Simona Halep (2), Rumænien - Serena Williams (10), USA

Manglende ottendedelsfinaler

Ashleigh Barty (1) - Australien - Shelby Rogers, USA

Elise Mertens (18), Belgien - Karolina Muchova (25), Slovakiet

Donna Vekic (28), Kroatien - Jennifer Brady (22), USA

Elena Svitolina (5), Ukraine - Jessica Pegula, USA

Skiskydning. Émilien Jacquelin blev for tredje gang verdensmesterm da den 25-årige franskmand vandt mændenes jagtstart ved VM i Slovenien. Efter fredagens bronzemedaljer startede han som nummer tre, men med 20 træffere på 20 skud overhalede han både svenskeren Sebastian Samuelsson og nordmanden Johannes Thingnes Bø

Håndbold. Herning-Ikast er inden den sidste puljekamp klar til kvartfinalerne i kvindernes EHF European League efter en udesejr i Rusland over Zvezda på 39-31.

Atletik. Kenyaneren Beatrice Chepkoech satte med 14.43 minutter verdensrekord i 5000 meter gadeløb ved et løb i Monaco. Rekorden var et sekund hurtgere end den etiopiskfødte hollænder Sifan Hassans tid fra for to år siden.

Fodbold. Lionel Messi var i forrygende hopla, da FC Barcelona lørdag aften vandt 5-1 over Alaves i La Liga. Argentineren lagde op til portugiseren Trincaos 1-0-mål, fik en scoring underkendt for offside, scorede til 2-0 og 4-1 og præsterede to eminente afleveringer til Antoine Griezman, der på den ene sparkede forbi mål og på anden anden spillede Trincao fri til 3-1-målet. Martin Braithwaite er lyskeskadet og var ikke med i Barcelonas trup.

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho var irriteret over det »moderne straffespark«, der blev dømt mod Pierre-Emile Højbjerg i 3-0-nederlaget mod Manchester City. Ilkay Gündogan faldt i en duel med Højbjerg, hvilket udløste det straffespark, som Rodri udnyttede til 1-0-målet. »Et moderne straffespark er et, hvor selv hvis berøringen er med en negl, så kan det blive et straffe. Det kommer an på modstanderen. For nogle berører du med en negl, og så er der straffe. VAR kan ikke modbevise det, for der er en berøring med tåen, neglen eller næsen. Du kan ikke benægte kontakten«, sagde Mouronho til Sky Sports. Gündogan scorede til 2-0 og 3-0 og har lavet 11 mål i Citys seneste 12 kampe i Premier League