Nørderi: Hjørnespark er et mere effektivt våben i Superligaen end i Premier League

Det var lige efter planen.

Med sit formidable venstreben skruede Erik Marxen bolden ind i et område ud for første stolpe i det lille felt, hvor Vejle-målmanden forsøgte at trænge gennem en mindre menneskemur for at komme frem til indlægget. Men det var vanskeligt. Han nåede kun akkurat ud til bolden og boksede den ellers direkte ind i hovedet på Vito Hammershøj-Mistrati, der resolut headede den i nettet til kampens afgørende mål.