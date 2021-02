Ustoppelig: Suveræne Mikaela Shiffrin erobrer karrierens sjette VM-guld

Alpint. Det amerikanske skifænomen Mikaela Shiffrin kan hænge sin sjette VM-guldmedalje ind i præmieskabet. 25-årige Shiffrin var bedst, da kvinderne mandag afviklede den kombinerede konkurrence ved VM i Cortina d’Ampezzo i Italien. I kombinationskonkurrencen skal løberne først gennemføre fartdisciplinen super-G og derefter den tekniske disciplin slalom. Shiffrin var nr. 3 efter super-G, men var ganske suveræn på slalombakken, hvor mange af konkurrenterne måtte udgå efter tekniske fejl. Shiffrin vandt med 0,86 sekunder foran slovakken Petra Vlhová, som dermed gentog sin andenplads i disciplinen ved VM i Åre for to år siden. Bronzen gik til schweizeren Michelle Gisin. Hos mændene, hvor danske Marcus Vorre udgik efter super-G, vandt østrigske Marco Schwarz foran den forsvarende verdensmester Alexis Pinturault og schweiziske Loic Meillard.

Fodbold. Det bliver Marco Rose, der sætter sig i det ledige trænersæde hos storklubben Borussia Dortmund fra den kommende sæson. Rose har meddelt sin nuværende klub, Mönchengladbach, at han afbryder sin kontrakt efter den igangværende sæson for at skifte til rivalen fra Ruhr-distriktet. »Vi har i de forgangne uger haft mange samtaler om Marcos fremtid«, siger Mönchengladbachs sportsdirektør, Max Eberl, til klubbens hjemmeside. »Desværre har han nu besluttet sig for at gøre brug af en klausul i den kontrakt, der ellers løb til juni 2022, og ønsker at skifte til Dortmund til sommer«. Dortmund har endnu ikke bekræftet aftalen. Klubben fyrede i december den hidtidige cheftræner, Lucien Favre, og vil spille sæsonen færdig med Edin Terzic som midlertidig løsning på sidelinjen.

Tennis. Den seneste australske sejr i Australian Opens kvindelige singlerække faldt for 43 år siden til Evonne Goolagong, men ventetiden er måske snart forbi. Topseedede Ashleigh Barty har spillet sig sikkert til kvartfinalerne med en sejr på 6-3, 6-4 over Shelby Rogers fra USA. Det 24-årige hjemmebanehåb har endnu ikke tabt et sæt ved turneringen i Melbourne og møder nu Karolina Muchova fra Tjekkiet, nr. 27 på verdensranglisten. Kvartfinalerne: