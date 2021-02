Håndbold: Økonomien tvinger de bedste spillere ud i endnu flere kampe

I gennemsnit kommer der i 2021 maksimalt til at gå 4,5 dage imellem, at den danske VM-guldvinder Simon Hald trækker i kamptøjet. Det er vel at mærke uden at indregne ferie. Og hvis han får succes med sin klub Flensburg-Handewitt og det danske landshold til OL, kan den store stregspiller nemt komme over 100 kampe i kalenderåret.

Det kræver så bare lige, at Simon Hald kan holde sig skadesfri. En bekymring, som han og flere af klodens bedste til spillet med det harpiksklistrede læder deler.

»Hvis jeg hele tiden gik og var nervøs for at blive skadet, ville det være svært at spille håndbold. Vi er klar over, at skader kan være en af konsekvenserne (af det hårde kampprogram, red.), men vi håber da, at vi holder os skadesfrie«, siger Simon Hald, der i efteråret gjorde comeback efter en længerevarende korsbåndsskade, men nåede at få en stor rolle på det danske guldhold ved VM for en lille måned siden.

Verdens bedste håndboldspillere – både kvinder og mænd – råbte for snart to år siden op om det voldsomme kampprogram under det fælles hashtag ’Don’t play the players’. Det hashtag er igen begyndt at poppe op på de sociale medier.

Efterårets coronaaflysninger i både de nationale ligaer og de europæiske turneringer som Champions League betyder nemlig, at forårssæsonen bliver ekstra intens, og til sommer venter så et OL oven i hatten, inden en ny sæson truer med samme kampbelastning, som spillerne hele tiden har beklaget sig over.