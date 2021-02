Mikkel Hansen til Aalborg: Skal jeg bidrage med den kvalitet, jeg har som spiller, kan jeg ikke vente tre-fire år med at vende hjem

Ganske som Mikkel Hansen var med til at gøre hedengangne AG København til en magtfaktor i europæisk klubhåndbold, vil han være med til at føre Aalborg Håndbold til tops. Til en plads i Final-4 – op på den hylde, hvor klubber som FC Barcelona, THW Kiel og Paris S-G befinder sig.

Det siger han i en samtale med Politiken – efter at det netop er blevet bekendtgjort, at han har tegnet en treårig kontrakt med den nordjyske klub, gældende fra sommeren 2022.

Forhandlingerne mellem Mikkel Hansen fra Paris S-G og Aalborg-direktør Jan Larsen begyndte inden VM.

»Der har været en gensidig interesse hos os begge for at få denne aftale på plads. Vi er begge meget ambitiøse, vi har store mål for klubben, vi vil gerne have Aalborg Håndbold med i den europæiske Final-4, ja vi vil gerne vinde turneringen«, siger Mikkel Hansen i telefonen fra Paris.

»Jeg gik ind i forhandlingerne med det udgangspunkt, at det skulle være nu eller aldrig. Skal jeg bidrage med den kvalitet, jeg har som spiller i disse år, kan jeg ikke vente tre-fire år med at komme hjem, så derfor er det blevet til ’22«.