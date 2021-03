Danske atleter venter, til det bliver deres tur, mens andre lande er i gang med at vaccinere deres OL-deltagere

Lige nu, hvor coronapandemien stadig holder det meste af verden i et jerngreb , er det muligvis svært at forestille sig, men ikke desto mindre samles omkring 11.000 af verdens bedste atleter om små fem måneder i Tokyo for at dyste om guld, sølv og bronze ved de olympiske lege.

De første beskrivelser af, hvordan legene rent praktisk skal forløbe, er udsendt og vil løbende blive opdateret, frem mod den olympiske ild tændes over Japan National Stadium 23. juli.

Et strengt testregime er planlagt for alle, der kommer til Tokyo, hvad enten det er atleter, ledere, trænere eller presse, men der er hverken fra de japanske arrangørers side eller fra Den Internationale Olympiske Komité, IOC, stillet krav om, at deltagerne skal have fået en coronavaccination.

IOC ønsker ikke, at atleter skal hoppe foran i vaccinekøen, men organisationen opfordrer alle kommende OL-deltagere til at tage imod vaccinationen, hvis de får den tilbudt, af respekt for værtslandet.

En række lande som Litauen, Ungarn, Serbien, Israel og Mexico har ladet deres OL-atleter vaccinere, mens for eksempel Tyskland, Canada, Storbritannien og Italien ikke vil gøre det samme. Flere af disse lande har dog udtrykt håb om, at kommende olympianere kan blive vaccineret inden OL, men altså kun hvis de bliver tilbudt en tur under nålen.