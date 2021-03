Svømmernes første forsøg på OL-kvalifikation bliver uden Pernille Blume, der har haft brækket hånden

Mottoet ’sammen hver for sig’ er fint dækkende for det svømmestævne, der i denne weekend kan udløse de første danske OL-kvalifikationer med risiko for at miste dem igen. Det vender vi lige tilbage til.

For allerførst en forældet nyhed om, hvorfor den olympiske mester Pernille Blume som en af de få i den danske elite ikke er til start i DGI Huset i Vejle: Hun har haft et brud i hånden.

Det skete for et par måneder siden, men Pernille Blume er for længst tilbage i bassinet, hvilket hendes følgere på Instagram kunne se forleden, da hun lagde en video op, hvor hun under en træningslejr på Tenerife tordnede af sted i vandet uden at komme nogen steder: i et bassin med kraftig modstrøm.