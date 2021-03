Liverpools 2021 er et gedigent mareridt - nu med fem hjemmebanenederlag i træk

Fodbold. Liverpools 2021 har udviklet sig til lidt af et mareridt. Torsdag tabte de regerende engelske mestre således i Premier League for 7. gang siden årsskiftet - og for 5. gang i træk på hjemmebanen Anfield. Denne gang var det Chelsea, der fik gnedet salt i det åbne Liverpool-sår med en 1-0-sejr. Mason Mount blev matchvinder for Chelsea i opgøret, da han kort før pausen fra venstre side trak smart ind i banen og fyrede ind bag Liverpool-målmand Alisson med højrebenet. Chelsea, der havde Andreas Christensen som central ankermand i London-klubbens tremandsforsvar, kom med sejren op på 47 point, hvilket rækker til en 4. plads. Liverpool er nummer 7 med 43 point. Mod Chelsea havde Liverpool deres eneste forsøg på målrammen i 85. minut.

Fodbold. Christian Eriksen spillede de første 67 minutter af Inters 2-1-sejr i Serie A på udebane mod Parma. Duoen Alexis Sanchez og Romelu Lukaku blev afgørende for topholdet, der med sejren udbyggede forspringet i toppen af tabellen til AC Milan til 6 point. Topscorer Lukaku lagde op til Sanchez’ to scoringer efter pausen, mens Hernani reducerede 20 minutter før tid. Inter har nu 59 point for 25 kampe.

Fodbold. Nanna Christiansen ramte overliggeren på et direkte frispark i 5. minut af Brøndby-kvindernes første 1/8-finale i Champions League på udebane mod verdens bedste klubhold, men tættere kom de danske vicemestre ikke på en scoring eller en reel chance i Lyon. Hjemmeholdet, der har vundet mesterligaen de seneste fem sæsoner, vandt 2-0. Den 1,62 meter høje engelske angriber Nikita Paris headede ind efter en halv times spil, mens Brøndby-keeper Naja Bahrenscheer i tillægstiden diskede op med en superredning på Melvine Malards fine afslutning, inden et forsvarskoks førte til Malards 2-0-scoring.

Foto: Frederic Chambert/Ritzau Scanpix

Der er returkamp i Brøndby på onsdag, hvor danskerne efter den sene 2-0-scoring får svært ved at vende slaget mod klubben, der senest satte point til i en Champions League-kamp for halvandet år siden.

Fodbold. Tottenham og Everton fik torsdag noteret smalle 1-0-sejre på udebane i Premier League. Tottenham sejrede i London-opret mod Fulham på et selvmål sat ind i 19. minut af Tosin Adarabioyo, mens Richarlison blev matchvinder for Everton mod West Bromwich og dermed sendte Liverpool-klubben op på 4. pladsen og i retning af Champions League i den kommende sæson. De to tabende mandskaber, Fulham og West Bromwich, havde begge bolden i nettet og troede de havde udlignet, men VAR-dommene gik vindernes vej.

Tennis. Clara Tausons kvartfinale ved Lyon Open mod italieneren Camila Giorgi spilles fredag kl. 13. Torsdag måtte yderligere to seedede spillere forlade turneringen i Lyon. Belgieren Greet Minnen slog Arantxa Rus (seedet 8) fra Holland med 4-6, 6-2, 6-3 og Viktorija Golubic fra Schweiz gjorde det af med franske Caroline Garcia (3) 6-1, 6-2.

Fodbold. FC Barcelonas forsvarsklippe Gerard Pique er ramt af knæproblemer og formentlig ukampdygtig i de kommende tre uger.

Håndbold. Mændene fra Aalborg er blevet taberdømt mod Celje i holdets sidste gruppekamp i Champions League. Det har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) meddelt den nordjyske klub. Henrik Møllgaard og holdkammeraterne skulle torsdag have mødt Celje på hjemmebane i holdets sidste gruppekamp, men onsdag blev kampen udsat på grund af tre smittetilfælde med coronavirus i Aalborgs trup. På sin hjemmeside skriver Aalborg torsdag eftermiddag, at klubben er idømt et nederlag på 0-10. Dermed mister nordjyderne chancen for at slutte på fjerdepladsen i Champions Leagues gruppe A. I stedet står det klart, at Aalborg ender på den øjeblikkelige femteplads.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.30 Håndbold: Bj.bro-Ribe/Esbjerg (m) 20.30 Håndbold: Silkeborg-Nykøb. F. (k) TV3+ 20.00 Fodbold: Brøndby-Randers FC TV3 Sport 18.00 Fodbold: Lyngby-FC Midtjylland 20.45 Håndbold: PSG-Pick Szeged (m) 1.05 Ishockey: Montreal-Winnipeg TV3 Max 16.00 Fodbold: Lyon-Brøndby (k) Xee 19.00 Fodbold: Fulham-Tottenham 21.00 Fodbold: Liverpool-Chelsea Eurosport 1 10.50/15.05 Nordisk kombineret: VM 13.05 Langrend: VM 16.05 Skiskydning: World Cup 17.20 Skihop: VM 18.30 Snooker: Gibraltar Open Eurosport 2 7.50 Snowboard: World Cup 10.00/12.00 Snooker: Gibraltar Open 18.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 20.50 Golf: Arnold Palmer Invitational TV 2 Sport X 10.55/15.10 Nordisk kombineret: VM 13.15 Langrend: VM, stafet (k) 16.00 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 19.30 Tennis: World Tournament (m) 20.45 Fodbold: Parma-Inter 1.00 Basketball: Boston-Toronto 4.00 Basketball: Phoenix-Golden State Vis mere

Motorsport. 24-timersklassikeren i Le Mans i Frankrig har som regel termin midt i juni, men 2021-udgaven er rykket til 21.-22. august. Flytningen sker, da arrangørerne har begrundet håb om, at en udsættelse på to måneder kan føre til, at der kan komme tilskuere rundt om den berømte bane i Frankrig. Løbsweekenden trækker som regel mere end 200.000 tilskuere.

Fodbold. Det er ifølge BBC meget usikkert om Dublin og Glasgow kan afvikle EM-slutrundekampe i juni. Kilder oplyser til den britiske tv-station, at irerne og skotterne kæmper med at nå at få en corona-sikker plan klar for kampafviklingen inden Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) deadline 7. april. En plan skal også operere med, at der kan spilles med tilskuere på stadion. Den britiske premierminister Boris Johnson tilbød tidligere i denne uge, at England kan overtage de kampe, som ikke kan afvikles af de øvrige 11 EM-medværter, herunder København.

Tennis. Danske Olga Helmi tabte i 2. Runde af ITF-turneringen i Sharm El Sheikh i Egypten til russeren Erika Andreeva. 6-3, 6-3 sluttede det i russisk favør.

Skisport. Endnu en stor triumf for Norge ved VM i de nordiske skidiscipliner i Oberstdorf i Tyskland. I kvindernes langrendsstafet over 4x5 km var Sveriges regerende verdensmestre udråbt som marginale favoritter, men på de første to omgange stod det klart, at de svenske kvinders ski var helt og aldeles fejlpræparerede. Der var intet glid og ved første skifte havde Jonna Sundling allerede tabt 12 sekunder i forhold til Norge og de russiske kvinder i front. På tredjeturen stak Therese Johaug fra Tatiana Sorina, inden det 19-årige norske stortalent Helene Marie Fossesholm, der også er medaljetager ved junior-VM i mountainbike, kørte guldet i hus med en margin på 26 sekunder til russerne og yderligere 20 sekunder til Finland, som afviste amerikanerne i spurten om bronzen. Det var Norges 10. guld af 18 mulige ved VM-stævnet.

Badminton. Udvalgte resultater fra 2. runde af Swiss Open i Basel, Schweiz: