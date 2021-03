Kvindelige fans vil have mere respekt på tribunerne

Fanskaren udgør et gyngende hav af blåt og hvidt, når de i samlet flok marcherer gennem byen med kurs mod Parken for at se deres hold på hjemmebane. Men så sker det.

»Kvinder ud af fodbold«, bliver der råbt ind i Katinka Riess’ ansigt. Af en mand i blåt og hvidt. En af hendes egne.

Udadtil er de alle en del af det marcherende hav, men de er ikke allesammen lige velkomne. Og det skal der laves om på, lyder budskabet fra et nyt netværk for kvindelige fodboldfans i Danmark, ’FanNetværket for kvinder’.