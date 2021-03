To kvalifikationer til OL betød kæmpe lettelse efter sjælden præstation af en lillesøster

I løb 25 og løb 34 var de der endelig. OL-kvalifikationerne, som de tre dages svømning i DGI-huset i Vejle egentlig havde som overordnet tema.

Først Signe Bro i søndagens 100 meter og i stævnets allersidste løb med Anton Ørskov Ipsen i 800 meter fri. Netop de to stod også øverst på listen over ’favoritter’ til at klare de krav, der er frist frem til EM i maj for at indfri, men Signe Bro kalder det en kæmpe, kæmpe lettelse, at den del af formaliteterne nu er klaret.

Ikke mindst fordi hun i fredags på sin 22-års fødselsdag vågnede med »utroligt ondt i ryggen«, inden hun skulle svømme 200 meter fri.

»Det var lidt ærgerligt, for jeg følte, jeg havde en dansk rekord i mig, men siden har jeg i stedet passet godt på mig selv, så jeg ikke mærker mere til det«, forklarer Signe Bro efter med 53,83 sek. at have sat personlig rekord med 3 hundrededele sekund, hvilket var et halvt sekund hurtigere end OL-kvalifikationskravet.

»For at par år siden i Antwerpen kunne jeg svømme en tilsvarende tid på samme tidspunkt i sæsonen, så jeg vidste, at jeg havde det i mig, selv om jeg kun har haft en halv uges nedtrapning. Normalt kræver det to ugers nedtrapning at svømme stærkt, men alt gik op i en højere enhed«, forklarer Signe Bro.

Der er andre med OL-ambitioner

At have klaret OL-kravet er ingen garanti for også at komme til Tokyo, eftersom 100 meter fri er en disciplin, hvor Pernille Blume (med den danske rekord på 52,69 sek.) og den tidligere verdensmester i disciplinen Jeanette Ottesen (med 53,35 fra OL i 2016) begge har personlige rekorder, der er hurtigere end Signe Bros, og der er kun to pladser per nation i hver disciplin til OL.

»I dag følte jeg, at jeg var lidt langsom på de første 50 meter, men jeg bragede bare hjem, så med yderligere nedtrapning og mere fart på mit udlæg, håber jeg at kunne rykke min tid yderligere til Danish Open i april«, forudser Signe Bro.

En olympisk kvalifikation vil placere Signe Bro i en yderst eksklusiv klub af danske svømmere, der er i fulgt i kølvandet på en søskende til et OL.

Det skete første gang i 1960, da rygcrawleren Ethel Ward Petersen deltog i Rom som 18-årig, efter hendes 5 år ældre søster, Eileen Ward Pedersen i 1952 havde deltaget i 200 meter brystsvømning som blot 14-årig i 1952.

Da Franz Mortensen i 1988 deltog ved det andet af sine tre OL-stævner, var det sammen med sin 6 år yngre søster, Eva.

Nu kan Signe Bro følge efter som den tredje olympiske lillesøster, efter Sarah Bro i 2016 var med i Rio som en del af en holdkap, der blev nummer 12 i 4x100 meter fri.

Anton Ørskov Ipsen følger derimod i sine eget kølvand med kvalifikationen i 800 meter, der for mændenes vedkommende debuterer på det olympiske program i Tokyo. I Rio deltog Anton Ørskov Ipsen i 1.500 meter fri, hvor klubkammeraten Alexander Aslak Nørgaard har ambitioner om deltage efter i 2019 at have været Danmarks første VM-finalist nogen sinde i disciplinen.

Alexander Aslak Nørgaard har efter et skadeforløb i januar haft en anden tilgang til weekendens stævne, så efter at have sat personlige rekorder i 200 og 400 meter fri fungerede han som pacer for Anton Ørskov Ipsen i den første halvdel af søndagens løb.

Foto: Jens Dresling

Pace eller ej, så må man som udenforstående være imponeret over den evne, langdistancesvømmere har til at præstere det samme tempo længde efter længde. I Vejle svømmede Anton Ørskov Ipsen efter sit startspring de første 50 meter på 27,66 sekunder, men derpå fulgte 13 banelængder, der blev tilbagelagt inden for en snævert interval på mellem 29,60 og 29,90 sekunder, inden tempoet blev skruet op på det to sidste med 29,31 og 28,74 sekunder.

Facit blev 7.52,26 minutter, hvilket var 2 sekunder under OL-kravet, men 3,5 sekund fra den danske rekord Anton Ørskov Ipsen satte, da han i 2019 blev nummer 9 ved VM.

Udover Signe Bro og Anton Ørskov Ipsen udløste de tre dage i Vejle EM-kvalifikationer til Emilie Beckmann, Julie Kepp Jensen og den alsidige Helena Rosendahl Bach, der kom under i 1.500 meter fri, men manglede 4 hundrededele i 200 meter butterfly.

Det kunne umiddelbart synes at være et beskedent udbytter, men landstræner Stefan Hansen vurderer, at stævnet ligger på et tidspunkt, hvor der normalt ikke kan svømmes stærkt, fordi svømmerne ligger i hård træning, der først skal toppe ved Danish Open i april.

»På den baggrund var der mange opmuntringer, og dansk svømning er i en omstilling efter at have haft masser af verdensstjerner«, påpeger Stefan Hansen om stævnet, hvor 33-årige Jeanette Ottesen kun svømmede én gang, inden hun tog hjem for at få behandlet en smertende skulde, og OL-guldvinderen Pernille Blume koncentrerer sig om sin fortsatte træningsopbygning i Frankrig.