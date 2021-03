OL-stævne gav tre EM-billetter, men Jeanette Ottesen måtte køre hjem igen

Weekendens stævne i Vejle har fået prædikatet ’OL-kvalifikation’, men i første omgang var det ’kun’ kravtider til det mellemliggende EM i Budapest i maj, der blev opfyldt ved det eksklusive stævne i DGI-huset.

Julie Kepp Jensen, Helena Rosendahl Bach og Emilie Bechmann er således nu at betragte som EM-kvalificerede efter den første af de tre dages vandgang, som landstræner Stefan Hansen karakteriserede som »lidt stolpe ud«.

Det handler om blandt andre Julie Kepp Jensen, der to gange forbedrede sin personlige rekord i 50 meter fri, så den ny lyder på 24,84 sek., hvilket er 7 frustrerende hundrededele fra det forjættede OL-krav.

Marginalerne er noget større i 1.500 meter fri, hvor den alsidige Helena Rosendahl Bach satte personlig rekord med 4 sekunder og med 16.36,25 min kvalificerede sig til sit andet EM, mens der er yderligere 4 sekunder ned til OL-kravet.

Emilie Beckmann havde slet ikke chancen for at kvalificere sig til OL, da 50 meter butterfly ikke er en olympisk disciplin, men også hun svømmede hurtigere end nogen sinde, da hun forbedrede sin personlige rekord med et par tiendedele sekund til 25,50 sek. - til sin egen store overraskelse.

»Jeg føler, jeg er et godt sted, men det overrasker mig alligevel, for de seneste uger har været den hårdeste træning, jeg nogen sinde har været igennem, så jeg er overhovedet ikke nedtrappet«, siger Emilie Beckmann, der lørdag får chancen for at kvalificere sig til sit første OL, når der er 100 meter butterfly på programmet.

Topfarten er i orden

OL-kravet er et halvt sekund hurtigere, end hendes personlige rekord fra EM-semifinalen i 2018.

»Jeg aner ikke, hvor hurtigt jeg kan svømme, men nu ved jeg da, at topfarten er på plads. Det er godt nok et OL-kvalifikationsstævne, men jeg ser det mere som en temperatur-måling af, hvor jeg befinder mig lige nu«, siger Emilie Beckmann, der udmærket er klar over, at hun med sin forbedring i 50 meter nu kun er et kvart sekund fra den danske rekord, der i 2013 gjorde Jeanette Ottesen til verdensmester.

Jeanette Ottesen havde på grund af de pludselige opståede skulderproblemer trukket sig fra dagens 50 meter butterfly og svømmede kun det indledende heat i 50 meter fri.

»Jeg svømmede nærmest kun med en arm, så nu kører vi hjem igen. Jeg prøvede, men det gik ikke. Skulderen har det meget bedre, men der mangler nok lige et par dage endnu, før den er helt klar igen«, sagde Jeanette Ottesen i et opslag på Instragram, hvor det også fremgik, at hun kørte direkte til Idrættens Hus i Brøndby for at få yderligere behandling af sin skade.

En lille skade, lidt ondt i ryggen, gjorde også, at dagens 22-års-fødselar Signe Bro efter at have svømmet hurtigste indledende tid i 200 meter fri sprang finaleafsnittet over for at være helt frisk til søndagens 100 meter fri.

To svømmere manglede 8 hundrededele

Landstrænerens ’stolpe ud’-ærgrelse handlede også om, at 18-årige Rasmus Nickelsen, da han slog Daniel Steen Andersens danske juniorrekord i 50 meter butterfly, var først 8 og siden 12 hundrededele sekund fra EM-kravet på 23,66 sek., mens Amalie Mikkelsens personlige rekord i 50 meter butterfly ligeledes var 8 hundrededele fra EM-kravet.

20-årige Alexander Aslak Nørgaard svømmede halvandet sekund hurtigere end nogen sinde, da han blev nummer 2 i 200 meter fri efter Andreas Hansen, der ligeledes satte personlig rekord. To starter i 200 meter fri understregede, at Alexander Aslak Nørgaard efter sit skadesforløb i januar ikke satsede på disciplinen, hvor han i 2019 fik en bragende gennembrud som alle tiders første dansk VM-finalist.

Som eneste deltager i 1.500 meter fri lykkedes det ikke desto mindre Alexander Aslak Nørgaard med 15.14,13 min. (27 sekunder langsommere end hans danske rekord) lige akkurat at kommer under EM-kravet på 15.14,50. Hvorefter han blev diskvalificeret for tyvstart.

»Den var god nok. Han bevægede foden, da han stod på startskamlen - og han vidste det selv, så det er noget af en bedrift at gennemføre en 1.500 meter fri, når man ved, at man har tyvstartet«, sagde landstræner Stefan Hansen.

Det er i øvrigt ikke kun i Vejle, der jagtes kvalifikationskrav i denne weekend. Den danske rekordholder i 200 meter rygcawl, Alexander Gliese, deltager ved et stævne i Antonio i Texas, hvor han i det indledende heat opnåede næsthurtigste tid. 2.00,69 min. var 1,11 sek. fra hans danske rekord, der skal forbedres med 0,32 sek. for at udløse EM-kvalifikation.

Dagens vindere ved stævnet i Vejle