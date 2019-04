Fire rekorder på samme dag: Dansk rekord med en snert af amerikansk accent

Lad det være sagt med det samme: Alexander Gliese taler glimrende dansk. Især med tanke på, at han har boet i USA, siden han var 2 år.

»Men det kan godt knibe lidt med grammatikken«, erkender Alexander Gliese med et skævt smil og en snert af amerikansk accent.

Alexander Glieses forældre, Ulrik og Mariann, flyttede fra Holte til USA, hvor faderen arbejder som ingeniør for Nasa.

»Vi flyttede til New York, da jeg var 2 år, og derfra videre til Maryland. Jeg begyndte at svømme, da jeg var 6, men det var, da jeg var 14, det blev rigtig seriøst, og jeg begyndte at kigge efter de danske rekorder. Min træner, Chad Craddock, kendte Dean Boles (daværende dansk landstræner, red.) og fik gennem ham knyttet en kontakt til dansk svømning«, fortæller Alexander Gliese.

Alexander Gliese stillede derfor op ved Danish Open i 2016 og vandt 200 meter rygcrawl med 2.03,34 min. Han gentog sejren i 2017 med 2.02,43 min., og to måneder senere satte han med 2.01.30 min. ved et stævne hjemme i USA sin første danske rekord.

Den har han siden forbedret fem gange, senest to gange i går til først 1.59,75 min. og siden 1.59,58 min., der dog er 1,24 sek. over VM-kravet.

Foto: Jens Dresling Med sine to forbedringer i dag har Alexander Gliese seks gange sat dansk rekord i 200 meter rygcrawl.

Alexander Glieses danske pas kan stadig skulle luftes senere i år, for med en mandlig rygcrawler og brystsvømmer af international klasse er der ved at være dansk potentiale i den nye olympiske disciplin, der hedder 4x100 m medley for mixed hold. Her råder Danmark over verdensklasse i kvindernes crawl og butterfly med Pernille Blume, Jeanette Ottesen og Emilie Beckmann.

En VM-udtagelse kræver dog en subjektiv udtagelse fra svømmeunionen, da det ikke har været muligt at at opstille et objektivt krav i en historieløs disciplin, der debuterer ved OL i 2020 og kun har været svømmet ved VM siden 2015.

»Jeg skal hjem og holde nogle dage fri, og så skal jeg træne frem mod en ny topning og et stævne til sommer, så selvfølgelig er jeg klar, hvis det skulle blive til et VM«, siger Alexander Gliese.

Rekord med 2 sekunder

Den blinkende olympiske lygte i mixed-holdkappen er dog først og fremmest tændt af Tobias Bjerg, der ved Danish Open i dag leverede en fuldstændig forbløffende præstation i Taastrup Svømmehal.

I det indledende heat i 100 meter brystsvømning forbedrede Tobias Bjerg sin egen danske rekord med 2,02 sekunder. Det er et kvantespring i svømning. Sidste år satte Tobias Bjerg dansk rekord ved 1,01,19 min. og blev nummer 22 ved EM. Mandagens rekord havde givet ham en 4.-plads i Glasgow.

Tobias Bjerg skiftede i september sidste år fra AGF til Det Nationale Træningscenter i Bellahøj, og det sceneskift har gjort en kæmpe forskel for den 20-årige komet.

»Hele det setup, hvor jeg er omgivet af eksperter på alle områder og hver dag træner sammen med andre, der har den indstilling, at vi skal være svømmestjerner, har været fantastisk», siger Tobias Bjerg, der med et dårligt indslag var et kvart sekund over sin rekord i aftenens finale.

Tobias Bjerg har dog tirsdag en god chance for at sætte yderligere en dansk rekord i 50 meter brystsvømning.

VM-holdet 8 under kravene Inden sidstedagen af Danish Open har følgende været under en individuel kravtid til VM i Gwangju i Sydkorea: Pernille Blume (forhåndsudtaget)

Viktor Bromer (forhåndsudtaget)

Signe Bro (100 m fri)

Emilie Beckmann (50 m ’fly)

Jeanette Ottesen (50 m ’fly)

Alexander Aslak Nørgaard (1.500 m fri)

Anton Ørskov Ipsen (800 og 1.500 m fri samt 400 m medley)

Tobias Bjerg (100 m bryst) Desuden er kvindernes holdkap i 4x100 m fri er kvalificeret, kvindernes 4x100 m medley kan blive det i dag, hvorimod mixedholdkappen i 4x100 m medley skal udtages subjektivt. Vis mere

Mixed-holdkappen fik yderligere et interessant aspekt, da det lidt overraskende ikke lykkedes hverken Emilie Beckmann eller Jeanette Ottesen at komme under det individuelle kvalifikationskrav i en af de mange imødesete dueller mandag aften. Begge har dog kvalificeret sig i 50 meter butterfly.