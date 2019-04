Helt unik kaliber: VM-holdet vokser efter endnu en vild dansk svømmerekord

Indledende heats ved Danish Open er for de allerbedste svømmere som regel ’bare’ opvarmning til aftenens finaler, hvor der skal sættes rekorder eller klares kvalifikationskrav.

Som regel.

For mandag formiddag var der et par svømmere, der havde usædvanlig travlt i Taastrup Svømmehal. Det resulterede i to danske rekorder, hvoraf den ene er af en helt unik kaliber.

Dansk rekord med 2 sekunder

Tobias Brønnum Bjerg forbedrede den danske rekord i 100 meter brystsvømning fra 1.01,19 min. til 59,17 sek. Med 2,02 sekunder. Hans rekord sidste år i Glasgow rakte til en placering som nummer 22 ved EM. Dagens tid havde rakt til en 4.-plads i EM-finalen, er nummer 4 på årets endnu meget ’unge’ verdensrangliste og langt under VM-kvalifikationskravet på 59,95 sek.

Et kvantespring af en rekord, som er helt usædvanlig og uden sidestykke i dansk svømning.

100 m bryst Rekordudviklingen Formiddagens rekord er den største enkeltstående forbedring i 100 meter brystsvømning. Rekorden Rekordsætteren Dato 59,17 Tobias B. Bjerg 8.4.2019 1.01,19 Tobias B. Bjerg 3.8.2018 1.02,03 Philip Greve 4.4.2017 1.02,21 Tobias B. Bjerg 27.6..2015 1.02,41 Chris Christensen 26.7.2009 1.02,69 Chris Christensen 8.4.2009 1.02,83 Chris Christensen 25.3.2007 1.03,03 Jacob Carstensen 26.6.2003 1.04,30 Jacob Carstensen 13.4.2003 1.04,50 Lars Sørensen 12.7.1990

»Der er to forklaringer. Den ene er, at Tobias er en god svømmer. Den anden er, at han har forstået, hvad elitesport handler om. At det ikke bare er at møde op og træne, men også handler om livsstilen uden for bassinet«, forklarer hollænderen Martin Truijens, der siden starten af 2018 har været daglig træner for Tobias Bjerg på Det Nationale Træningscenter på Bellahøj.

Inden da trænede Tobias Bjerg i AGF og konkurrerede med den jævnaldrende Philip Greve fra Farum om at slå de danske rekorder i 50 og 100 meter brystsvømning, hvis niveau de samstemmende i et interview med Politiken ved Danish Open i 2017 kaldte ’pinlige’.

Siden har Tobias Bjerg, der senere på måneden fylder 21 år, flyttet niveauet i forhold til sin konkurrent og gode kammerat, som i dag var næsthurtigst i det indledende heat i 1.02,87 min., men givetvis vil svømme betydeligt hurtigere i aftenens finale.

Som svømmere jo plejer at gøre, hvis de ikke lige har en rekord, de skal slå.

Endnu en dansk rekord

Der er i det hele taget lagt op til adskillige spændende dueller i aftenens finaleafsnit, der jo desværre ikke kan overværes af tilskuere, fordi kapaciteten i Taastrup ikke tillader det.

Formiddagens heat bød nemlig på yderligere opmuntrende resultater og endnu en dansk rekord, der har chancen for i aften at blive forvandlet til et VM-kvalifikationskrav.

Alexander Gliese satte for femte gang på to år dansk rekord i 200 meter rygcrawl og blev den første dansker under 2 minutter med formiddagens 1.59,75 min., der var en forbedring på trekvart sekund, men 1,41 sekund fra at sikre billetten til VM i Gwangju.

Flere spændende dueller i aften

Det har Sigmasvømmerne Alexander Aslak Nørgaard og Anton Ørskov Ipsen allerede gjort i 1.500 meter fri, og de mødes igen i aften i endnu en duel i 800 meter fri, hvor Mads Glæsners danske rekord kan komme i fare, hvis de to klubkammerater leverer en tilsvarende duel som lørdag aften.

VM-klar er nu også Jeanette Ottesen og Emilie Beckmann, der efter at have været under VM-kravet i 50 meter butterfly skulle svømme tilstrækkelig hurtigt i 100 meter butterfly for at have alle formaliteter i orden.

Det gjorde de begge i formiddagens indledende heat med henholdsvis 59,17 sek. og 59,81 sek., hvilket ligger op til endnu en spændende duel i aftenens finale.

Dermed består det danske VM-hold nu af de forhåndsudtagne Pernille Blume og Viktor Bromer samt Signe Bro, Jeanette Ottesen, Emilie Beckmann, Alexander Aslak Nørgaard, Anton Ørskov Ipsen, Tobias Bjerg, der har klaret individuelle VM-krav, samt yderligere et par svømmere til at udfylde kvindernes holdkap i 4x100 meter fri, som Julie Kepp Jensen og Emily Gantriis var med til at kvalificere.

I aften duellerer desuden Julie Kepp Jensen og Mie Ø. Nielsen i 50 meter rygcrawl, hvor en VM-kvalifikation dog er betinget af indsatsen i tirsdagens 100 meter rygcawl.