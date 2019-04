Stolt sølvvinder overgår svømmeren, der for ti år siden satte rekord med bar røv

For anden dag i træk blev der sat en dansk rekord ved Danish Open i Taastrup Svømmehal.

Og for anden dag i træk stod den nu forhenværende rekordholder på bassinkanten i en ny rolle som træner, da en rekord fra ’de glade plastikdage’ i 2009 blev aflivet.

Holbæktræneren Chris Christensen kunne trods tabet af sin danske rekord i 400 meter medley sende en nostalgisk tanke tilbage til Foro Italico i Rom, da han under VM i 2009 oplevede en solbeskinnet uge med danske rekorder i 100 og 200 meter brystsvømning samt 200 og 400 meter medley.

Specielt den første har en særlig plads i den danske svømmehistorie, da Chris Christensen svømmede røven ud af badedragten. Helt bogstaveligt. Kort inden starten revnede den nederste del af ryggen på hans badedragt, hvilket naturligvis helt spolerede fordelen af de forkætrede plastikdragter og tværtimod gjorde betingelserne sværere, men ikke desto mindre satte Chris Christensen den første af af VM-stævnets 34 (!) danske rekorder.

Dragterne blev forbudt efter 2009, og efterfølgende har Chris Christensen mistet to af sine rekorder. Nu har han kun 200 meter brystsvømning tilbage, for i aften røg den tredje, da Anton Ørskov Ipsen satte et effektfuldt punktum på tredjedagen af Danish Open med en dansk rekord i 400 meter medley.

Med 4.16,34 min. svømmede Anton Ørskov Ipsen 44 hundrededele hurtigere end Chris Christensen i 2009 og forbedrede sin egen personlige rekord fra sidste år med 1,76 sekund i en disciplin, der for ham trods alt er sekundær i forhold til de lange crawlløb.

Her var Anton Ørskov Ipsen lørdag aften involveret i en forrygende finale i 1.500 meter fri, hvor både han og vinderen, 19-årige Alexander Aslak Nørgaard, begge var under både den danske rekord og kvalifikationskravet til sommerens VM.

»Det var SÅ fedt. Jeg føler jo ikke, at jeg tabte finalen, men at vi begge vandt. Det er fantastisk, at to klubkammerater kan være med helt fremme i verdenseliten. Nu har Sigma haft Mads Glæsner i seks år, så har jeg været der i seks år, og nu kommer der en tredje svømmer fra Rudersdal kommune. Det er da helt unikt«, sagde Anton Ørskov Ipsen, inden han leverede rekorden, der også blev kåret som aftenens bedste præstation.

Den danske rekord, der er den første, den 24-årige har sat, er endnu et højdepunkt i en travl periode, hvor Anton Ørskov Ipsen ’hjemme’ i USA satte personlig rekord i 1.500 meter fri i sidste måned, inden han hastede hjem for at sikre sin VM-kvalifikation ved Danish Open.

»Jeg landede først onsdag, men jeg er efterhånden rutineret til at håndtere tidsforskellen, så det har ikke gjort nogen forskel«, forsikrer Anton Ørskov Ipsen, der springer sidstedagen af Danish Open over for igen at flyve over Atlanten til USA, hvor han skal modtage et stort legat onsdag og i næste weekend svømmer 400 og 1.500 meter fri ved et stævne med gode pengepræmier.

18-årig var hurtigste kvinde

Anton Ørskov Ipsen var ene om at klare VM-kvalifikationskrav på tredjedagen af Danish Open, hvor Julie Kepp Jensen var tættest på, da hun vandt 50 meter fri i 25,16 sek. (12 hundrededele sekund over kravet) foran Signe Bro (26,36 sek.), der havde kvalificeret sig i 100 meter fri.

Det var dog nok til at vinde aftenens pris den bedste kvindelige præstation, og den 18-årige Julie Kepp Jensen har yderligere et par chancer for at opnå individuelle VM-krav de sidste to dage i 50 og 100 meter rygcrawl, der desuden bliver de første starter ved stævnet for OL-bronzevinderen Mie Ø. Nielsen.