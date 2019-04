To svømmere under 15 minutter: Magisk grænse blev brudt med et brag

To svømmere under 15 minutter:

Man skal passe gevaldigt på at bruge det skamredne udtryk ’historisk’, men det var altså helt uden sidestykke i dansk svømning, hvad der skete denne lørdag aften ved Danish Open i Taastrup Svømmehal.

I et fascinerende parløb brød 19-årige Alexander Aslak Nørgaard og den 5 år ældre Anton Ørskov Ipsen begge det, der i mange år var en af svømningens allermest magiske grænser, de 15 minutter i 1.500 meter fri.

Siden russeren Vladimir Salnikov som den første under OL i 1980 brød de 15 minutter med en verdensrekord på 14.58,27 min. har adskillige svømmere gjort det ude i alverdens bassiner, men indtil i aften var Mads Glæsner den eneste dansker med sin rekord på 14.58,55 min. fra 2009.

Mads Glæsner blev som nuværende Hvidovretræner øjenvidne til det unikke løb, hvor Alexander Aslak Nørgaard svømmede forbløffende 12 sekunder hurtigere, end da han sidste år vandt sølv ved de europæiske juniormesterskaber, men også den slagne Anton Ørskov Ipsen var under Glæsners rekord, da han med 14.58,09 min. forbedrede sin personlige rekord fra sidste måned med 7 sekunder.

Rekordløbet var de første 1.000 meter nærmest synkronsvømning. Føringen skiftede for hver vending og på intet tidspunkt var forskellen på de to klubkammerater fra Sigma mere end et kvart sekund.

Netop som tempoet syntes at være ved at gå lidt ned ved de 1.000 meter, blev der skruet op. Alexander Aslak Nørgaard var en snert foran to tredjedele gennem løbet, som han nåede med tiden 10.00,38 min., men derefter begyndte han at svømme under 30 sekunder for hver bassinlængde og han formåede på imponerende vis at skærpe tempoet samtidig med at han øgede den beskedne føring til Anton Ørskov Ipsen.

Begge formåede således at ’splitte løbet negativt’, som det hedder, når anden halvdel svømmes hurtigere end den første. Alexander Aslak Nørgaard var 7.30 min. og de første 750 meter og 7.25 min. om de sidste.

Med tiderne var begge svømmere markant under kvalifikationskravet til VM i Gwangju til sommer på 15.07,38 min. og dermed er der for første gang nogen sinde to danskere til start ved et VM i den længste af bassinets discipliner.

For to år siden krævede det en tid på 14.59 min. at kvalificere sig til VM-finalen i Budapest, hvor bronzemedaljen gik til australieren Mack Horton i 14,47,70 min., og endnu hurtigere er den nordiske rekord, som indehaves af færingen Pál Joensen, hvis 14.46,33 min. ved VM i 2011 rakte til en fjerdeplads.

Beckmann besejrede Jeanette Ottesen

I en betydeligt hurtigere afviklet finale var der også to danskere under VM-kvalifikationskravet, da Emilie Beckmann i 50 meter butterfly besejrede den tidligere verdensmester Jeanette Ottesen.

Beckmann var med 25,89 min. 17 hundrededele sekund fra sin personlige rekord, mens Ottesen med 26,25 sek. svømmede et par tiendedele langsommere, end da hun vandt formiddagens indledende heat.

Begge svømmere skal for at være formelt kvalificerede dog under endnu et overkommeligt krav i 100 meter butterfly på mandag, da VM-kvalifikation ikke kan opnås i ikke-olympiske discipliner som 50 meter butterfly.

Daniel Skaaning nåede derimod ikke under VM-kvalifikationskravet, da han med overlegen marginal vandt 200 meter medley i 2.01,53 min., hvilket var 7/10 over hans danske rekord og yderligere 6/10 fra VM-kravet.

Inden finaleafsnittet var netop Emilie Beckmann kåret som Årets Svømmer hos kvinderne, og hun var ligeledes på podiet for at modtage prisen for dagens bedste præstation med vindertiden i 50 meter butterfly.

Alexander Aslak Nørgaard fik den tilsvarende pris for sin danske rekord i 1.500 meter fri og har en god mulighed for at være i spil til et fremtidigt valg som Årets Svømmer hos mændene, der i dag gik til den p.t. skadede Victor Bromer.