VAR-forvirring: Her er eksempler på, hvordan sammenlignelige VAR-situationer bliver fortolket forskelligt i løbet af en time eller i samme kamp

AGF’s Bubacarr Sanneh fik 3. marts sæsonens vel nok hidtil mest omdiskuterede røde kort. Forsvarsspilleren ramte efter tre minutter bolden og dernæst FC Nordsjællands Ibrahim Sadiq med voldsom kraft. I første omgang fortsatte spillet, og Sadiq fik ikke noget frispark. Dernæst blev dommer Morten Krogh kaldt hen til VAR-skærmen for at gense situationen. Krogh så ligesom tv-seerne billeder, hvor det stod klart, at Sanneh stemplede Sadiq på benet efter at have ramt bolden, og AGF-forsvarsspilleren blev vist det røde kort.

En lignende situation opstod 25 minutter senere i samme kamp efter udvisningen af Sanneh. Her kastede AGF’s Casper Højer sig ned i en glidende tackling på FC Nordsjællands Mads Døhr Thychosen. Til forskel fra Sanneh ramte venstrebacken ikke bolden på noget tidspunkt, men i stedet blev Højers venstre fod plantet højt oppe på Thychosens højre skinneben. Morten Krogh dømte et frispark og gav Casper Højer et gult kort. Krogh blev dog ikke kaldt ud til VAR-skærmen af sine kolleger for at se, om AGF skulle have endnu en mand udvist.