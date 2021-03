Det er på alle måder forkert, når en svømmer skal forlade sin sport med tårer i øjnene

En svømmer græder ned i sine svømmebriller, mens hun bider sine følelser i sig. Hun har en masse medaljer bag sig – herunder en fra OL – men hun forlader sporten i nedtrykt sindstilstand og med en følelse af, at hun ikke kan dele sine tanker med andre.

Det er på alle måder forkert, og det bør vi helt grundlæggende kunne gøre bedre.

Alle foreninger har sine uoverensstemmelser og sine kampe. Det er naturligt, og en del af foreningernes og dermed også demokratiets dna. Men i Dansk Svømmeunion har vi haft langt flere stridigheder, end godt er. Det er gået ud over sporten og svømmerne.

Her er, hvad vi mener, vi har lært, og et par ord om, hvad der stadig udestår for at få et konkurrencemiljø, der er i bedre balance med sig selv.

Den seneste sag om mistrivsel i konkurrencesvømning handler om Mie Ø. Nielsen, der til TV 2 fortæller, at hun tilbage i 2016 følte sig presset til at deltage i mesterskaber af den daværende landstræner.

I dette tilfælde er der tale om et forkert pres, og det understreger, at der ikke er blevet taget hånd om Mie Ø. Nielsen eller lyttet til hendes følelser. Sidste år forlod hun desværre dansk svømmesport med en oplevelse af ikke at kunne dele sine tanker med nogen af de personer, hun havde tæt på sig. At hun stoppede sin karriere, var et tab for sporten, og at det skete på den måde, gør det kun endnu mere ærgerligt.

Mies sag kommer efter en række sager om alvorlig mistrivsel i dansk konkurrencesvømning, der blev afdækket af Danmarks Radio i dokumentaren ’Svømmestjerner under overfladen’, der påviste et svømmemiljø i årene 2003-12, der blev definerende for en række landsholdssvømmere og dansk svømning generelt.

Miljøet omkring det nationale træningscenter og en række klubber var underlagt en kultur, hvor autoritære trænere svingede taktstokken, og hvor der ikke blev lyttet ret meget til svømmerne. Det handlede om medaljer til Danmark, og der blev truffet en række valg, vi på ingen måde kan se os selv i i dag.

Ideen om den autoritære træner, der har fripas til at opføre sig, som han vil, hvis bare resultaterne viser sig på bundlinjen, har vi sagt farvel til.

Et inkluderende miljø

10-15 atleter er i dag tilknyttet til Det Nationale Træningscenter, hvor de træner fast eller periodevis.

Vi tror ikke på, at elitesportsudøvere er mennesker, som kan holde til alt, og derfor har miljøet gennemgået en transformation og er i dag langt mere inkluderende, og dialog og samarbejde spiller en afgørende rolle.

På landsholdsniveau har vi de seneste år arbejdet meget med at ændre miljøet. Der er fortsat fokus på træning af høj kvalitet, individuel udvikling og resultater, men der i højere grad fokus på, at det skal foregå på en rummelig måde med respekt for den enkelte svømmers livssituation. Vi har skruet op for den individuelle involvering, så svømmerne aktivt deltager i deres karriereplanlægning og selve udførelsen heraf. Vores ønske er, at det skal skabe et større ejerskab hos den enkelte svømmer, når det kommer til at indfri egne ambitioner.

Vi arbejder med talentudvikling på en anden måde, end vi gjorde for år tilbage.

Talenter er børn, og det skal de have lov til at være. Svømning er stadig en krævende sport, når man når konkurrenceniveauet, hvilket betyder, at der er behov for yderligere dialog mellem trænere, forældre og skole, end der tidligere har været tradition for.

Talenter træner mange timer, og svømmere, der når et højt niveau, har lagt mange kilometer bag sig i bassinet. De står tidligt op og går tidligt i seng, mens mange af vennerne lever et normalt ungdomsliv.

Det er hårdt arbejde at være konkurrencesvømmer, og det oplever vi, at svømmerne ved og anerkender. Det væsentlige er, at der er en kultur, der skaber plads til mennesket, fællesskabet og glæden ved sporten og ikke kun jagten på medaljer.

Omstilling tager tid

I Dansk Svømmeunion har vi erkendt, at den omstilling, vi er færd med, kommer til at tage tid.

Vi har de seneste år ændret på vores pædagogiske tilgang til svømmerne, vi indsamler data om trivsel i vores konkurrencemiljøer i samarbejde med Syddansk Universitet for at blive bevidste om, hvor dansk svømning står i dag.

Vi er i færd med at etablere en arbejdsgruppe, hvor vi inddrager erfaringer fra de sager, som vi på nuværende tidspunkt har kendskab til. Vi har stadig et stort stykke arbejde foran os, men vi mener, at vi med de omtalte markører er på ret kurs.

Vi er også bevidste om, at vi aldrig når den perfekte svømmeverden, hvor der ikke sker fejl, hvor der ikke er uoverensstemmelser mellem svømmere og trænere, og hvor der ikke er svømmere, der oplever mistrivsel.

Det vil der være – også i fremtiden. Vi er mennesker, og når vi ser på tallene for mistrivsel blandt børn og unge generelt, kan vi ikke regne med, at dansk svømning går ram forbi.

Men vi kan gøre meget for, at tingene bedres hos os selv.