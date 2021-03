Fiasko: Kritikken vælter ned over Ronaldo og Juventus

FAKTA Direkte sport i tv DR1 16.30 Fodbold: FC Midtjylland-OB TV 2 14.10 Cykling: Paris-Nice, 4. etape TV 2 Sport 9.00 Tennis: Dubai Championships (k) 20.00 Håndbold: Odense-Viborg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Barcelona TV3 Sport 14.00 Fodbold: Brøndby-Lyon (k) 16.00 Fodbold: F. Hjørring-Barcelona (k) 18.00 Fodbold: Randers-Vejle 21.00 Fodbold: Liverpool-RB Leipzig 1.05 Ishockey: Minnesota-Vegas TV3 Max 19.00 Fodbold: Man. City-Southampton Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico Eurosport 2 14.15 Cykling: Paris-Nice 17.20/19.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 12.30 Tennis: Qatar ExxonMobil Open (m) 19.00 Fodbold: Atlético Madrid-Bilbao 2.30 Basketball: Dallas-San Antonio Vis mere





Fodbold. På trods af at Juventus tirsdag aften var en mand i overtal i over en time, måtte holdet se sig slået efter forlænget spilletid mod Porto, som vandt på reglen om udebanemål efter 4-4 samlet. Særligt en situation omkring det mål, der i anden halvleg af den forlængede spilletid igen bragte Porto i front i den samlede stilling, har ført til debat efterfølgende. Således fik kreatøren Sergio Oliveira lov til at brage et frispark under en Juventus-mur, som så skidt ud i situationen. Flere stjernespillere, heriblandt Cristiano Ronaldo og Adrien Rabiot, hoppede med ryggen til bolden. Og det var en fejl, som ikke må ske, siger blandt andre tidligere toptræner og nuværende kommentator for Skysport Italia Fabio Capello. »De var bange for bolden og hoppede væk fra den med ryggen til. Det er utilgiveligt«, siger han ifølge Football Italia.

Også den tidligere engelske landsholdsangriber Gary Lineker er ude med riven. »Endelig har vi fundet noget, som Ronaldo ikke kan finde ud af – at stå stille i en mur«, skriver Gary Lineker på Twitter. Juventus-træner Andrea Pirlo anerkender fejlen. »Det er aldrig sket før, at de har vendt sig rundt. Måske følte de, at frisparket var så langt ude, at de ikke fornemmede faren?«, siger Pirlo ifølge Football Italia. »Det var en fejl, og det sker ikke normalt«.

Ishockey. Det var både et top- og danskeropgør, da Winnipeg Jets og Toronto Maple Leafs natten til onsdag tørnede sammen i NHL. Her blev det Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets, der løb med sejren på 4-3, hvor Ehlers med to assister spillede en ikke ubetydelig rolle. Imens stod Frederik Andersen i Toronto-målet for 19 redninger. Med sejren indtager Jets andenpladsen i Scotia North-divisionen, hvor Maple Leafs trods nederlaget fortsat ligger nummer et. Der er dog en del forskel på, hvor mange kampe de forskellige hold i divisionen har spillet. Jets har gang i en god stime og har vundet syv af de seneste ni kampe.

Tennis. Roger Federer har blikket rettet mod OL i Tokyo, efter at han missede legene i Rio i 2016 på grund af en skade. Det fortæller han forud for sit længe ventede comeback ved Qatar Open efter 13 måneder på sidelinjen med knæproblemer. Ved Qatar Open i denne uge møder han britiske Dan Evans i 2. runde, efter at to knæoperationer sluttede hans sæson tidligt sidste år. »Det er en del af min plan at deltage ved OL, selv om mit største mål er at deltage i alt fra nu og indtil Wimbledon, som er den turnering, der kommer inden OL«, siger Federer til BeIN Sports. »Jeg håber, at jeg er tilbage i form inden da, og at spørgsmålene omkring mit knæ vil stoppe. OL er et stort mål for mig«.

Fodbold. Steven Gerrard har før indrømmet, at det er hans drøm at blive Liverpool-manager en dag, men han håber, at Jürgen Klopp bliver i jobbet »... i mange år endnu«. Det siger han til ITV. Den 40-årige tidligere Liverpool-anfører, som søndag førte Rangers til det første skotske mesterskab i ti år, fortæller videre, at han mener, at Klopp er »... en af de bedste managers i verden«. »Jeg elsker ham«, siger Gerrard til ITV tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa. »Liverpool-fansene ønsker ikke, at jeg skal være manager for Liverpool Football Club. De ønsker, at Jürgen Klopp skal fortsætte som Liverpool-manager. Og jeg er fuldstændig enig med dem«.