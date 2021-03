Den udendørs idræt tripper for at få hævet forsamlingsloftet

Efter alt at dømme bidrager den udendørs idræt kun i meget lille omfang til coronasmitten.

Det vurderer flere eksperter på baggrund af en ekspertrapport fra Statens Serum Institut (SSI). Rapporten blev offentliggjort 21. februar, men forsamlingsloftet ligger stadig på 25. Det betyder, at der i praksis ikke kan afvikles 11-mands kampe i fodbold, hvis der både skal være plads til spillere, dommere, trænere og udskiftere.

Direktøren i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm, er glad for, at forsamlingsloftet på 25 betyder, at udendørsidrætten trods alt kan fungere i et vist omfang, og af den årsag er organisationens førsteprioritet lige nu at få åbnet for den indendørs idræt. Men loftet på 25 for udendørs aktiviteter har dog begrænsninger, der har vakt frustration i foreningerne. Morten Mølholm ærgrer sig over, at loftet ikke er blevet hævet yderligere endnu, men han håber, SSI’s beregninger vil påvirke de kommende forhandlinger.

Frem mod genåbningsaftalen, hvor forsamlingsforbuddet ved udendørs idræt blev hævet fra 5 til 25, havde DIF erklæret, at de syntes, det skulle sættes op til 30, siger Morten Mølholm. På baggrund af beregningerne ser de nu gerne, at forsamlingsforbuddet inden for den nærmeste fremtid kommer op på 50.