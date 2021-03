»Det skal beskytte børn og unge bedre«: Nyt forslag skal lukke hullerne i værnet mod overgreb i dansk idræt

Dømte seksualkrænkere har for frit spil i dansk idræt. Derfor vil Konservative nu lukke hullerne i det værn, der skal beskytte børn og unge mod overgrebsmænd i klubberne.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at børn og unge udsættes for overgreb og seksuelle krænkelser«, siger idrætsordfører Mai Mercado (K).

Hun er sammen med tre partifæller afsender på et beslutningsforslag, der skal »styrke børneattesters anvendelighed i foreningslivet«. Attesterne er netop idrættens hovedværn mod dømte krænkere – og det er dem, der er hullede. Det har Politiken afsløret i en række artikler.

»Vi kan se, at der i hvert fald er tre huller i de nuværende børneattester, og dem vil vi gerne lukke med det her forslag. Til syvende og sidst skal det beskytte børn og unge bedre«, siger Mai Mercado.

Sportsklubberne er forpligtet til at indhente børneattester for alle trænere, der arbejder med børn, og af dem vil domme for seksuelle krænkelser mod personer under den seksuelle lavalder fremgå. Samtidig tilsiger idrættens regler, at domme for den slags overgreb skal udløse karantæne fra at træne børn og unge.