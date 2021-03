Timeout: Hvor ville det klæde de danske flagskibe at tage den europæiske røvtur på sig

Landstræner Jesper Jensen nåede lige at skamrose fremgangen i dansk kvindehåndbold, inden kongerigets to fremmeste klubber de to seneste weekender blev kylet ud af Champions League. For hans eget Esbjerg-holds vedkommende blev det på frostkold bagdel og blødende albuer.

Det er grænsende til det pinlige, at Danmark ikke har et kvindehold blandt de bedste otte i Europa. Vi kan snakke skader og graviditeter fra nu af og til europæisk håndbolds juleaften, Final4 i Budapest. Men helt ærligt, Team Esbjerg og Odense Håndbold burde som minimum have været tæt på at tage plads ved håndboldens højbord.

Danmarksmestrene fra Esbjerg var reelt færdige allerede efter den første ottendedelsfinale mod Sandra Tofts Brest-hold. Odense kunne i det mindste trække spændingen mod norske Vipers, indtil gode gamle Katrine Lunde lukkede buret i de sidste 10 minutter af returkampen. Fynboerne var tæt på at snuppe en pæn skalp, men snublede på målstregen. Den historie er desværre set alt for mange gange tidligere.

Det er kun sket tre gange i dette årtusinde, at Danmark ikke har haft et kvindehold blandt de sidste otte i Champions League, og det er første gang siden 2016, at intet dansk hold er med i kvartfinalen. Men selvforståelsen er, at dansk kvindehåndbold er et helt andet og langt bedre sted end for fem år siden.