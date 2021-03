Manden med det medicinske ansvar for en række af verdens bedste cykelryttere har fået frataget sin autorisation af britisk tribunal

Tour-konge I. Storbritanniens første Tour de France-vinder, Bradley Wiggins, har i sin podcast på Eurosport slået til lyd for en ny undersøgelse af Freeman-affæren.

»Jeg tror ikke på, at testogelposerne var beregnet for en rytter. Ingen kunne være så dum at anvende det«, har Wiggins tilkendegivet.

»I så stort et system som British Cycling må der være en eller anden, der ved, hvad der egentlig foregik. Det er simpelthen ikke godt nok, at vi ikke kan komme helt til bunds i det«.

Tour-konge II. Undervejs i sagen er den syvdobbelte Grand Tour-vinder Chris Froomes navn kun blevet nævnt ganske sporadisk og i forbifarten.

Det er næsten uundgåeligt dukket op i forbindelse med diverse vidneforklaringer, men det er konsekvent understreget, at den nu tidligere Team Sky-stjerne ikke på nogen måde har været under mistanke for involvering i Freeman-affæren.