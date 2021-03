Danskers første scoring i Premier League betyder intet

Fodbold. Joachim Andersen fik scoret sit første mål for Fulham, da han med en flugter udlignede til 1-1 i hjemmekampen i Premier League mod Leeds, men London-holdet måtte gå fra banen som 2-1-tabere – og et skridt tættere på nedrykning.

»Jeg er ligeglad med målet. I mine øjne var det den værste kamp, vi spillede i sæsonen. Vi lykkedes ikke med at overføre nogen af de ting, vi havde trænet på i ugen op til kampen. Vi må være ærlige og sige, at det var et fair resultat, og vi skal kunne gøre det bedre«, siger den danske Fulham-anfører ifølge Ritzau.

Direkte sport i tv Lørdag 20. marts TV 2 17.00 Håndbold: Frankrig-Danmark (k) TV 2 Sport 11.00 Badminton: All England, semifin. TV3+ 18.30 Fodbold: Everton-Manchester City TV3 Sport 06.25 Standardvogne: V8 07.45 Langrend: Pro Tour 13.00 Fodbold: HSV-Heidenheim 15.30 Fodbold: FC Köln-Dortmund 18.30 Fodbold: Schalke 04-Gladbach 20.30 Håndbold: Melsungen-Flensburg 23.00 Motorsport: 12 Hours of Sebring 03.30 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.30 Fodbold: Brentford-Nottingham 16.00 Fodbold: Watford-Birmingham 18.30 Fodbold: Swansea-Cardiff 21.00 Fodbold: Brighton-Newcastle 00.05 Ishockey: Carolina-Columbus Xee 15.30 Fodbold: Bayern M.-Stuttgart 6’eren 13.15 Fodbold: Bournemouth-Southampt. 17.30 Håndbold: Serbien-Ungarn (k) Kanal5 18.15 Håndbold: Sverige-Argentina (k) 19.45 Håndbold: Norge-Rumænien (k) Eurosport 1 09.30/12.45Cykling: Milano-Sanremo 17.15 Freestyle: World Cup 19.50 Snowboard: World Cup 20.30 Håndbold: Rusland-Kasakhstan (k) Eurosport 2 10.50/14.30 Nordisk komb.: World Cup 11.50/15.15 Skiskydning: World Cup 16.20 Freestyle: World Cup 20.00Golf: The Honda Classic TV 2 Sport X 12.05/15.10 Skiskydning: World Cup 13.30 Snowboard: World Cup 16.15 Fodbold: Celta Vigo-Real Madrid 18.30 Fodbold: Huesca-Osasuna 21.00 Fodbold: Valladolid-Sevilla 03.00 Basketball: LA Clippers-Charlotte Vis mere

Badminton. To danske singler og to doubler skal i ilden ved All England i Birmingham, hvor man er fremme ved semifinalerne. Langt de fleste øjne hviler på herresinglebraget mellem Viktor Axelsen og Anders Antonsen i de tidlige aftentimer. For Viktor Axelsen handler det ikke blot om at forsvare sin All England-titel fra sidste år. Det handler også om revanche, efter at han overraskende tabte til Antonsen i deres seneste opgør ved sæsonfinalen tidligere i år. »Jeg må løfte mit spil sammenlignet med sidste gang. Men jeg er meget spændt på det, og jeg glæder mig til i morgen«, siger Axelsen ifølge Ritzau efter sin kvartfinalesejr fredag. Jeppe Bay/Lasse Mølhede er første double i aktion omkring middag, mens Kim astrup/Anders Skaarup skal i kamp i eftermiddagstimerne. Se dagens program og følg med live her (eksternt link)

Cykling. Depressioner og misbrug af forskellig karakter i kølvandet på en succesrig karriere er langt fra noget nyt, og store og nu afdøde ryttere som Marco Pantani og Frank Vandenbroucke står som de mest opsigtsvækkende eksempler. Den folkekære danske 90’er-stjerne Jesper Skibby fortæller i en ny bog, at også han har bevæget sig helt ude ved afgrunden. Han fik en depression og havde et stofmisbrug i over ti år, fortæller Skibby til B.T. »Pillemisbruget tog for alvor fart i 1995. Dopingmisbruget var en årsag til, at jeg også begyndte på valium. Min holdkammerat Robert Millar sagde det meget godt. Jeg var som en Duracell-kanin, der konstant løb rundt«, siger Skibby til B.T.

Fodbold. Yussuf Poulsen ankommer til landsholdslejren med friske ben. Agriberen spillede således kun de sidste 12 minutter af Leipzigs 1-0-sejr i Bielefeld fredag aften. Marcel Sabitzer blev matchvinder kort efter pausen. I Holland spillede Lasse Schöne 81 minutter for Heerenveen i 0-0-mødet med Twente.

Fodbold. Fredagens 22. og sidste runde i 1. divisions grundspil gav ingen forskydninger i forhold til slutspil om oprykning og nedrykningsspillet. Viborg fører rækken suverænt med 56 point og tager Silkeborg, Esbjerg, Helsingør, Fredericia og HB Køge med sig i oprykningskampen, mens Fremad Amager ligger bedst til i nedrykningsspillet med 28 point. Hobro, Hvidovre, Vendsyssel, Kolding og Skive er de øvrige hold i den tunge ende af 1. division.