Ståle Solbakken får debutsejr og får kritik for norsk statement

Fodbold. I VM-kvalifikationsgruppe G fik den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken en godkendt debut med en 3-0-sejr på udebane mod Gibraltar. Den store historie i forbindelse med det opgør er dog ikke sejren, men derimod at det norske mandskab og træneren via t-shirts gav udtryk for opbakning til menneskerettighederne – et varslet statement for at gøre opmærksom på de mange problematikker omkring Qatars VM-værtskab i 2022. ’Human rights - on and off the pitch’ (menneskerettigheder - på og uden for banen) stod der skrevet på trøjerne, som spillerne bar under afspilningen af de to holds nationalmelodier. Under opvarmningen havde spillerne iført sig en anden t-shirt, hvor ordet ’human rights’ var byttet ud med ’respect’. Gibraltars landstræner kritiserer det norske budskab. »Jeg vil hverken have, at mine spillere eller mit hold politiserer en sådan anledning«, siger Julio Ribas ifølge Ritzau til til VG og tilføjer: »Vi ønsker ikke på nogen måde at deltage i noget, som blander fodbold og politik«, siger landstræneren.

Direkte sport i tv Torsdag 25. marts DR2 18.00 Fodbold: U21 Rusland-Island 21.00 Fodbold: U21 Frankrig-Danmark TV 2 Sport 11.00 Håndbold: EM-kval., lodtrækning 15.10Cykling: Catalonien Rundt, 4. etape 18.30 Håndbold: Aarhus U.-Odense (k) 20.30 Håndbold: Nykøbing F. - Viborg (k) 00.30 Basketball: Miami-Portland 03.00 Basketball: LA Lakers-Philadelphia TV3 Sport 00.05 Ishockey: Washington-New Jersey 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Island Kanal5 18.00 Fodbold: Israel-Danmark CANAL 9 20.45 Fodbold: Sverige-Georgien Eurosport 1 15.00 Skihop: World Cup 17.20 Basketball: EuroCup Eurosport 2 15.15 Cykling: Catalonien Rundt, 4. etape 20.45 Fodbold: Skotland-Østrig TV 2 Sport X 15.45 Tennis: Miami Open Vis mere

Fodbold. Frankrigs verdensmestre dominerede og havde langt flere chancer, men alligevel slap Ukraine fra VM-kvalifikationsmødet i gruppe D med 1-1, da Presenel Kimpembe scorede i eget net efter en lille times spil. Forinden havde Antoine Griezmann bragte Frankrig foran i 1. halvleg. Det var udeholdets taktik, som kom bag på verdensmestrene, siger Frankrigs træner, Didier Deschamps, ifølge Ritzau. »Ukraine scorede på holdets eneste halve chance. De kom her for at forsvare sig, og det gjorde de godt. I de 20 kampe, jeg har set med Ukraine, har jeg aldrig set dem spille sådan før«, siger Dechamps. Næste kvalifikationskamp for Frankrig er ude mod Kasakhstan på søndag. »Der vil blive lavet nogle ændringer i Kasakhstan-kampen. Kasakhstan har ikke spillet i aften, mens vi har en lang rejse på 11 timer«, siger Deschamps.

Fodbold. Så er det alvor for det danske U21-landshold ved EM, der er inddelt i to faser, og blev indledt i aftes. I dag får den næste generation af danske stjerner formentlig rigeligt at se til, når de i Szombathely i Ungarn møder Frankrig i en match, som landstræner Albert Capellas på forhånd har udråbt som en nøglekamp. »Jeg har det godt med at starte mod Frankrig. Jeg mener, det er en smule bedre at møde de store hold i begyndelsen af en turnering«, forklarede han ved lodtrækningen i december.

Vejle-angriberen Wahid Faghir er en af tre mulige debutanter i den danske trup og den 17-årige har også status EM’s næstyngste. Kun den 16-årige tysker Youssoufa Moukoko fra Borussia Dortmund er yngre blandt de mest lysende EM-aktører, der også tæller velklingende Premier League-navne som Callum Hudson-Odoi (Chelsea) og Leicesters franske forsvarsspiller Wesley Fofana, der i aften bliver første forhindring for de danske angribere. Den 20-årige har efter sit skifte fra St.-Etienne til 250 mio. kroner imponeret. Danmark møder Island søndag og Rusland onsdag. De to bedste i de fire grupper avancerer til slutspillet, der ligeledes afvikles i Ungarn og Slovenien fra 31. maj.

Olympisk. Med et års forsinkelse er faklen med OL-flammen sendt på en 121 dage lang tur, der kulminerer i Tokyo, når legene begynder. Ilden blev sendt afsted fra Fukushima i Japan og ca. 10.000 løbere vil frem mod OL-åbningen 23. Juli på skift bære faklen gennem Japans 47 præfekturer. For at undgå store menneskemængder indledes første del af turen uden tilskuere. Senere vil folk, der samler sig i vejkanten for at overvære faklen passere, skulle være iført mundbind og overholde fysiske afstandskrav, har myndigheder beordret.