Skihopper er vækket fra koma

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00/23.00 Tennis: Miami Open 01.30 Basketball: Boston-New Orleans TV3 Sport 01.05 Ishockey: Toronto-Edmonton TV 2 Sport X 16.45/01.00 Tennis: Miami Open





Skihop. Skihopperen Daniel-André Tande kan tale med sine nærmeste, efter at han er blevet vækket fra kunstig koma. Det meddeler sportschefen for det norske landshold, Clas Brede Bråthen, ifølge nyhedsbureauet NTB. Det gik helt galt for Tande i forbindelse med et træningshop i torsdags. Nordmanden mistede kontrollen, efter at han havde sat af med over 100 kilometer i timen, og ramte jorden efter 78 meter. Efterfølgende blev han lagt i kunstig koma, men hans tilstand blev beskrevet som stabil. Det kom frem, at han havde brækket kravebenet og punkteret en lunge, mens han havde undgået hoved- og nakkeskader i uheldet i Planica. Mens Tande lå på hospitalet, blev han hyldet af en række af konkurrenterne, der gik sammen om et stort banner med beskeden: ’Daniel-André Tande. Alt det bedste fra Planica. Vi ses snart’.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand havde sendt alle landsholdets reserver i aktion i søndagens 8-0 sejr over Moldova, og de greb chancen ved at levere en overbevisende indsats, som banede vej for den overbevisende sejr. Der er altså kommet flere brikker, når Kasper Hjulmand skal lægge sit taktiske puslespil til onsdagens VM-kvalifikationskamp på udebane mod Østrig. Blandt starterne mod Moldova var lovende unge spillere som Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Golf. Den danske golfspiller Nicole Broch Larsen slutter lige uden for top-ti i Californien. Hun henter denne sæsons hidtil bedste placering med en 12.-plads i LPGA-turnering. Hun var bare et enkelt slag fra at opnå en placering i top-ti ved LPGA-turneringen Kia Classic i Carlsbad i Californien. Søndagens sidste runde klarede hun i par, og dermed slutter Nicole Broch Larsen samlet i fire slag under par. 12.-pladsen er Nicole Broch Larsens bedste resultat på den amerikanske tour i denne sæson, hvor hun i sine to foregående turneringer begge gange er sluttet på en delt 48.-plads.