Gravesens udbrud er et tegn på, hvor stærkt landsholdet er blevet

Thomas Gravesen er ligefrem, til tider så intens, at det kan fremstå skræmmende, og i sidste ende svær ikke at holde af.

Som da han stod i Discoverys studie søndag aften efter Danmarks meget overlegne sejr over Moldova på MCH Arena i Herning.

»Nu har vi været i Israel, hvor vi vandt. Vi har spillet på hjemmebane, hvor vi vandt 8-0. Vi skal ikke til Østrig og se noget som helst an. Vi skal løbe hen over dem. Det er også en dårlig modstander. Vi skal derned og have tre point, og så har vi en matchbold«, lød det med både kraft og tempo i stemmen.

Kollegerne Lars Jacobsen og Flemming Povlsen slog tilbage på betegnelsen af verdensranglistens nummer 23 som en dårlig modstander. Den købte Gravesen vistnok til sidst. Østrig skal spille EM til sommer, og i kvalifikationen frem mod EM-slutrunden i 2016 formåede østrigerne at forblive ubesejret i en pulje med blandt andre Rusland, Sverige og Montenegro. I 28-årige David Alaba fra Bayern München og 27-årige Marcel Sabitzer fra RB Leipzig har Østrig to markante profiler, som alle klubtrænere ude i Europa med stor glæde skrev på holdkortet weekend efter weekend.

Jo, det er nok lige frisk nok at kalde Østrig for en decideret dårlig modstander. Men et eller andet sted gav Gravesens udbrud god mening. Det handler ikke så meget om østrigernes niveau, men mere om det danske landsholds ditto.