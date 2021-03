Ydmygelse af den største konkurrent: Hjulmands landshold er det bedste danske efter årtusindeskiftet

Landsholdet har de seneste år haft for vane at ende i nervepirrende playoff-kampe i kvalifikationsturneringer for at få afgjort, om der skulle være dansk deltagelse i de store slutrunder. Vi har mødt Sverige, og vi har mødt Irland.

Det ser ud til, at det ikke bliver nødvendigt i denne omgang. Torsdag aften vandt Danmark nemlig ganske overlegent med 4-0 på udebane mod Østrig. Den på papiret sværeste opgave for landsholdet i VM-kvalifikationen.

I fremtiden vil kampen blive husket for at være den, hvor Andreas Skov Olsen for alvor slog sit navn fast på landsholdet. Og nok sikrede sig en startplads ved det kommende EM, der godt måtte begynde i morgen, som landsholdet i øjeblikket præsterer. På seks dage har Danmark fået ni point og en målscore på 14-0.

For det var nemlig 21-årige Andreas Skov Olsen, som kom ind ved stillingen 0-0 i anden halvleg og blot tre minutter senere indledte den danske fest ved at sparke bolden i nettaget med sit højre ben efter et flot dybdeløb og oplæg af Thomas Delaney.