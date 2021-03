14-0 og VM-rekorder på stribe: Danmark har aldrig før åbnet med 9 point

Rekorderne stod i kø, da Danmark i søndags pulveriserede Moldova 8-0 i den største VM-kvalifikationssejr nogen sinde, men der gik kun tre dage, inden Kasper Hjulmands sprudlende hold væltede flere milepæle i den danske landsholdshistorie.

4-0 i Wien var Danmarks største sejr nogen sinde over Østrig, men mere bemærkelsesværdigt var den rekordstart på en VM-kvalifikations-turnering, sejren i Østrig indebærer.

Det er første gang i Danmarks 16 deltagelser, at de første tre VM-kvalifikationskampe er blevet vundet.

Adskillige gange har Danmark indledt kvalifikationsturneringer med to sejre og en uafgjort. Det var tilfældet i kvalifikationerne til VM 2018, EM 2008, EM 2004, VM 1998, EM 1988 og EM 1984. Og kun i én af de turneringer, EM 2008, nåede Danmark ikke slutrunden.

Det ER sket en gang tidligere, at Danmark har vundet de tre første kampe i en kvalifikation, men det var i 1962-1963, da der blev spillet knockoutkampe frem mod EM-slutrunden, der dengang hed Nations Cup.

Danmark vandt to gange over Malta og den første kamp over Albanien, der vandt returkampen, men Danmark kom alligevel blandt de fire sidste ved at eliminere Luxembourg efter tre kampe med resultaterne 3-3, 2-2 og 1-0 - på seks mål af Ole Madsen.

11 forskellige målscorere

Det var dengang, i dag har Danmark et landshold, hvor målene er spredt betydeligt mere ud. De 14 mål i den seneste uges tre kampe er scoret af 11 forskellige spillere med Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg og Andreas Skov Olsen som dobbelte målscorere.

Robert Skov, Marcus Ingvartsen og Andreas Skov Olsen scorede som indskiftningsspillere, men der sidder også en ekspert i den disciplin på den danske trænerbænk. Morten Wieghorst scorede tre mål i sin landsholdskarriere - alle som indskifter.

Andreas Skov-Olsen scorede endda to gange som indskifter, og det er ikke er sket siden 2005, da Søren Larsen kom ind og scorede to gange i en 6-1-sejr over Gerogien, ligeledes i VM-kvalifikationen.

Flest mål siden 1967

14 mål i tre landskampe er også en sjælden bedrift af landsholdet, der ikke før er forekommet i VM- eller EM-sammenhæng.

Det blev dog præsteret dengang, Danmark havde to landshold, der begge blev registreret som officielle, og Danmark i 1987 indledte OL-kvalifikationen med tre kampe og en målscore på 15-1 for sejrene på 5-0 over Grækenland samt 8-0 og 2-1 over Rumænien.

Ellers skal vi tilbage til 1967 for at vinde tre landskampe i træk med så mange mål: 14-2 over Island, 5-0 over Norge og 3-2 over Holland, hvoraf kun den sidste var en EM-kvalifikationskamp.